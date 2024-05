Missed Fists: Lutador é retirado da jaula após nocaute violento

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Você deve ter notado que quando compartilhamos um destaque neste recurso, incluímos os nomes de ambos os lutadores (o que nem sempre é fácil quando se trata de descobrir quem é quem em algumas das promoções mais incompletas do mundo). Isso não é apenas para finalizar, mas para fazer algo importante que nosso negócio muitas vezes negligencia: reconhecer que são necessários dois para criar um momento memorável no MMA.

Ou seja, sempre homenageamos quem cai na arena.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Kodai Sudo x Shingo Yakul

Shingo Yakul é um veterano da cena japonesa do MMA, então ele não é estranho em pegar um L, mas raramente ele (ou alguém, aliás) foi eliminado de forma tão brutal.

Em um evento do Shooto em Tóquio, o peso mosca Kodai Sudo, de 25 anos, acertou Yakul e o deixou de bruços na tela.

Nocaute assustador de 20 segundos por Kodai Sudo agora há pouco no Shooto. Shingo Yakul acertou um gancho de esquerda brutal e caiu de cabeça na jaula. Teve que ser esticado. pic.twitter.com/g2hVItdT7y —caposa (@Recorder_Hitman) 19 de maio de 2024

Além do impacto brutal do soco vencedor, a cabeça e o pescoço de Yakul também parecem ficar comprimidos quando ele bate na cerca. Isso é assustador em muitos níveis. Vemos então Yakul sendo colocado em uma maca e cuidadosamente removido da gaiola. Mais uma vez, cena incrivelmente assustadora.

Infelizmente, não conseguimos encontrar nenhuma atualização sobre a saúde de Yakul desde que a luta aconteceu no último sábado. Esperemos que ele não tenha sofrido lesões graves e já esteja descansando e se recuperando. Fiquem seguros lá fora, pessoal.

Mirali Huseynov x Sinjen Smith

Couro mais absurdamente pesado estava sendo jogado no A1 Combat 20 de Urjiah Faber em Wheatland, Califórnia, cortesia de Mirali Huseynov. O contundente peso meio-médio nunca precisou dos juízes e isso não mudou em sua chance pelo cinturão vago, que ele conquistou ao arrasar Sinjen Smith.

Como você provavelmente está se perguntando depois de assistir ao primeiro clipe, sim, Smith conseguiu se levantar eventualmente. Nenhuma maca é necessária aqui, graças a Deus.

Isso deve tornar um pouco mais fácil apreciar Huseynov colocando as mãos em Smith antes de acertá-lo no queixo com um gancho de esquerda.

Confira mais lutas do A1 Combat 20, disponíveis gratuitamente no YouTube.

Jakhongir Jumaev vs. André Fialho

Andre Fialho esteve em ação pela primeira vez desde que se separou do UFC em setembro passado. Se você se lembra, ele lutou sete vezes em 20 meses, um calendário que aparentemente não era uma fórmula de sucesso, já que perdeu as últimas quatro lutas pela promoção antes de ser dispensado.

Ele não se saiu melhor em seu retorno aos UAE Warriors em Abu Dhabi.

UAU!!! Jakhongir Jumaev (11-4) finalizou Andre Fialho no primeiro round depois de acertá-lo com um tremendo gancho de esquerda e golpes de GnP. Já o havia derrubado, o português teve cinco derrotas consecutivas. #UAEWarriors50 pic.twitter.com/ie3R8tRm4l -Pelunaton (@pelunaton) 18 de maio de 2024

Em três aparições anteriores pelo UAE Warriors, Fialho construiu uma reputação de finalizador extremamente rápido, acumulando nocautes consecutivos no primeiro round que o levaram a um contrato com o UFC. Desta vez, porém, foi a vez dele ser apanhado e foi Jakhongir Jumaev quem o fez.

Em termos de valor do nome, esta é a maior vitória da carreira de Jumaev. Ele venceu duas vitórias consecutivas e quatro das últimas cinco e parece ser um jogador da promoção do Oriente Médio.

UAE Warriors 50 está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Leonardo Rodríguez vs. Sebastião Toriz

Heitor Almonacid vs. Gabriel Fernández

Itamar Junior vs. Marcio Oliveira

Clésio Silva vs. Hilário Gomes



Parece que já é hora da nossa rodada de velocidade, começando com Leonardo Rodriguez dando uma surra de 11 segundos em Sebastian Toriz em um show da Jasaji Fighting League em Atizapan de Zaragoza, México.

Toriz acerta Rodriguez com alguns golpes e isso parece deixar Rodriguez super bravo. Ele dá um passo à frente, solta as mãos e derruba Toriz com um 1-2 para encerrar.

No Shinka Fight Day, em Buenos Aires, Hector Almonacid nocauteou Gabriel Fernandez em 10 segundos.

Não posso dizer com certeza que Fernandez não queria estar lá, embora depois que Almonacid o pegou com aquele chute na cabeça, ele muito, muito, muito provavelmente não queria estar lá.

E em outro exemplo de que a melhor defesa é um bom ataque (principalmente quando o adversário não mostra defesa), aqui está Itamar Junior passando por Marcio Oliveira em evento do Centurion FC em São Paulo.

Junior tem uma vantagem significativa de tamanho e aproveitou tudo para estender a mão e tocar em Oliveira antes que o lutador mais baixo percebesse o que estava acontecendo.

Nesse mesmo card, Clésio Silva precisou de 42 segundos (slowpoke!) para mandar Hilário Gomes voando com uma rebatida de direita.

Duvido que Silva lute pelo título mundial tão cedo, mas depois de um início de carreira inexpressivo de 4-7, o brasileiro conquistou seis vitórias consecutivas, todas por nocaute técnico. Nunca é tarde para mudar as coisas.

Van Minh x Mirko Horn

Leryan Douglas vs. Nathan Ghareb



Do departamento menos visitado “Out On Their Feet”, temos duas inscrições esta semana, do Lion Championship 13 (disponível para assistir no Facebook) em Hanói, Vietnã, e do LFA 184 (disponível no UFC Fight Pass) em Commerce, Califórnia. .

Van Minh afastou Mirko Horn em cerca de 90 segundos e nem um segundo a mais, graças a um árbitro atento. Um salve para Nguyen Van Tuan, que estava ali para verificar se Horn ainda estava na luta e avaliou corretamente que não estava. Assista a esse clipe e você poderá vê-lo acenando quase no exato momento em que as mãos de Horn caem.

Lerryan Douglas também marcou um nocaute em pé, que o viu jogando pingue-pongue em Nathan Ghareeb para frente e para trás ao longo da cerca.

Quase não houve tempo para o árbitro Chris Leben (!) intervir e impedir Ghareeb de dar alguns socos extras, Douglas estava lançando com uma força incrível. Se há alguém que sabe alguma coisa sobre isso, é Leben, então ele fez bem em salvar Ghareeb quando pôde.

Danila Volkov vs. Matvey Kondratiev

Nossa finalização da semana vai para Danila Volkov, que finalizou Matvey Kondratyev com o trecho Suloev mais apertado que você já viu.

Do Ural Fighting Championship 7 em Tolyatti, Rússia:

Apenas… dor.

Wang Shaoxiang x Wu Ze

Wang Shaoxiang venceu o torneio de peso galo de Jue Cheng King para se tornar campeão em julho passado e no último sábado ele fez sua segunda defesa do título.

Está indo muito bem!

Wang acertou uma mão direita perfeitamente precisa em Wu Ze com pouco espaço entre eles, mostrando um timing impressionante e força bruta. Faça agora sete vitórias consecutivas para Wang, que já tem sua terceira defesa de título agendada ao enfrentar Dulile em uma luta trilogia no dia 17 de junho.

Pedro Pena vs. Victor Nunes

Depois de tudo isso, encerramos a edição desta semana de Missed Fists com um nocaute de joelho saltitante.

Eu disse “ho-hum?” Desculpe, eu quis dizer, espetacular nocaute no joelho saltando. Isso foi tão limpo.

Ultimate Warrior Challenge 53 de Tijuana, México, está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Enquete Qual foi o momento mais memorável de Missed Fists esta semana? 0% Kodai Sudo deixa Shingo Yakul em uma maca (0 votos)

0% Mirali Huseynov derrota Sinjen Smith (0 votos)

0% Jakhongir Jumaev perturba André Fialho (0 votos)

0% Trecho Suloev de Danila Volkov (0 votos)

0% Outros (deixe um comentário abaixo) (0 votos)

0 votos no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no X – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.