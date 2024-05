MLS Power Rankings: A vitória no derby torna os candidatos ao NYCFC?

É segunda-feira e mais uma semana de ação na MLS está marcada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Nossos Power Rankings são derivados de uma combinação das principais estatísticas da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos redatores.

Quem está subindo na mesa? Quem está em queda livre? Classificámos todos os 29 clubes da liga após a 15ª jornada.

Classificação anterior: 1

Mesmo com várias lesões, a profundidade do Inter Miami parece forte antes de um verão movimentado longe do time de Lionel Messi e outros. Foi outro Leo – Leonardo Campana – quem marcou no final para dar três pontos ao Miami contra o DC

Classificação anterior: 2

Líder da liga em pontos por jogo, o FC Cincinnati tem sido brutalmente eficaz em 2024. Não importa que Aaron Boupendza tenha sido um fator secundário ou que o lateral direito tenha sido uma porta giratória.

Classificação anterior: 3

Esta equipe RSL não é perfeita, mas cara, eles têm um pouco de energia. Chicho Arango e Andres Gomez marcaram dois gols no melhor confronto da Rocky Mountain Cup que tivemos em muito tempo. Esta vitória por 5-3 do Real Salt Lake mostrou que eles podem atropelar qualquer um.

Classificação anterior: 6

Não há ninguém que deveria estar preocupado com o Crew durante sua seqüência de sete jogos sem vitórias. Eles já venceram duas vitórias consecutivas e estão de volta ao caminho certo. O Columbus tem apenas mais um jogo no campeonato antes de viajar ao México para enfrentar o Pachuca na final da Copa dos Campeões da Concacaf.

Classificação anterior: 5

O LAFC aproveitou o fim de semana de folga, mas ainda aprendemos algo sobre esse time: Olivier Giroud será o nono titular no verão. O francês assinou como Jogador Designado na semana passada.

Classificação anterior: 4

Não que precisássemos de muita confirmação, mas o New York Red Bulls sem Emil Forsberg como titular não é tão assustador quanto o RBNY com Forsberg como titular. Aquela derrota por 2 a 1 para o NYCFC dói.

Classificação anterior: 7

Eric Ramsay acertou em cheio – ele está usando um 3-4-3 atualmente – e sua equipe está obtendo resultados. Os Loons venceram quatro das últimas cinco depois de vencer os Timbers no sábado.

jogar 1:03 NYCFC volta à frente com finalização simples de Monsef Bakrar NYCFC volta à frente com finalização simples de Monsef Bakrar

Classificação anterior: 11

Vitória do Hudson River Derby? Verificar. Monsef Bakrar marcando seu primeiro gol em 2024 após 800 minutos dolorosos? Verificar. Este time do NYCFC está cada vez mais perto da conversa sobre o verdadeiro candidato ao troféu.

Classificação anterior: 8

A lesão de Joseph Paintsil é uma chatice, embora não o deixe de lado por muito tempo. Mas não sofrer golos contra o Charlotte FC é positivo para uma das piores equipes defensivas da MLS.

Classificação anterior: 9

Não há nada como um jogo contra os Revs para voltar ao caminho certo. O Union não vencia desde 6 de abril, mas um cartão vermelho de Ryan Spaulding inclinou o confronto de sábado a favor da Filadélfia.

Classificação anterior: 6

Os Whitecaps não passaram por esse período brutal de seu calendário com louvor, mas parecem um time sólido nos playoffs da Conferência Oeste. O empate 1-1 em Seattle é o exemplo mais recente disso.

Classificação anterior: 10

Manter Messi & Co. afastados é bom. Deixar Sergio Busquets aberto no meio-campo para escolher um passe para um atacante reserva, que então coloca a bola no fundo da sua rede nos acréscimos? Isso é menos bom. DC parece um time de alto nível, mas seu piso é mais baixo do que qualquer pessoa na capital do país gostaria que fosse.

Classificação anterior: 13

Charlotte conseguiu discretamente uma boa série de resultados e empatou com o Galaxy neste fim de semana. Construído com base em sua defesa, que está em quarto lugar na liga em xG sem pênaltis permitidos por 90, de acordo com o FBref, o time de Dean Smith é brutal de se jogar.

Classificação anterior: 15

Eles começaram bem contra o RSL, mas um péssimo goleiro custou ao Rapids a chance de três pontos. Zack Steffen tem sido um problema no Colorado, permitindo 0,42 gols a mais do que o esperado a cada 90 minutos com base nos dados do FBref.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Classificação anterior: 16

Pendurar cinco gols em seus rivais, que também estão se aproximando do modo caos total, é maravilhoso. A vitória do Toronto sobre o Montreal foi o último lembrete de que Federico Bernardeschi é um dos melhores jogadores da MLS.

Classificação anterior: 12

Thiago Almada e Giorgos Giakoumakis falharam o empate 1-1 do Atlanta United em Nashville. Mesmo quando os dois estavam em campo, o Five Stripes teve um desempenho bem abaixo das expectativas em 2024. Gary Smith, de Nashville, foi o primeiro treinador a sair. Gonzalo Pineda, de Atlanta, pode ser o segundo.

Classificação anterior: 14

Pedro de la Vega está de volta! No empate de 1 a 1 do Seattle com o Vancouver, o DP argentino fez sua primeira aparição pelos Sounders desde 2 de março. De la Vega está lidando com uma lesão na perna há alguns meses e ainda não está pronto para começar um jogo desde o início, mas Seattle precisa desesperadamente que ele faça a diferença no ataque.

Classificação anterior: 17

Falando em precisar de alguém que faça a diferença, o Houston Dynamo. Muitos dos ataques do Dínamo vêm de deliciosos pedaços de construção que atravessam o bloco adversário. E então esses ataques morrem no terço final.

Classificação anterior: 18

Oscar Pareja está vivendo, rindo e amando o 3-5-2 atualmente e seu time do Orlando City conquistou três resultados consecutivos desde que mudou do 4-2-3-1. Os Leões tiveram uma vitória feia fora de casa em San Jose.

Classificação anterior: 19

Muito mais importante do que a derrota do St. Louis para Cincinnati no fim de semana é a situação que a família Löwen enfrenta. Em entrevista coletiva na semana passada, o meio-campista Eduard Löwen anunciou que sua esposa foi diagnosticada com câncer. Desejamos força e perseverança a Ilona Löwen.

Classificação anterior: 25

Daniel Pereira participou na vitória do Austin FC por 3-2 sobre o Sporting Kansas City. Jogando em uma posição mais avançada no lado direito do meio-campo, Pereira fez duas assistências no primeiro tempo no fim de semana. Colmeia Virginia Tech, levante-se.

TRANSMITIR FUTBOL AMÉRICAS NA ESPN + Herculez Gomez e Sebastian Salazar debatem as maiores histórias e detalham os melhores destaques que o futebol nas Américas tem a oferecer. Transmita na ESPN+ (somente nos EUA)

Classificação anterior: 21

Nashville se tornou o primeiro time da MLS a se separar de seu técnico este ano, quando demitiu Gary Smith. A posição do clube caiu nos últimos nove meses devido à abordagem tática reativa e cruzada de Smith e à má formação do elenco na diretoria. Uma dessas coisas foi abordada. Estamos esperando o outro.

Classificação anterior: 26

Os Timbers permitiram mais de dois gols em 10 jogos consecutivos. Phil Neville mudou para zagueiro cinco. Não ajudou.

Classificação anterior: 20

Apenas um time na MLS consegue arremessos piores do que o Sporting Kansas City, que teve média de apenas 0,058 xG por arremesso na derrota para Austin. Peter Vermes ficou satisfeito com o esforço de sua equipe, mas os torcedores deveriam estar menos satisfeitos com a escalação que Vermes construiu.

Classificação anterior: 24

O FC Dallas não é uma boa equipe, mas conseguiu resultados em seis dos últimos oito jogos em todas as competições. Um ponto na estrada em Houston servirá bem, obrigado.

Classificação anterior: 23

Hernan Lopez adicionou progressão de bola e uma reviravolta na marcação de gols desde que se juntou ao Quakes, mas o camisa 10 tem lutado para criar chances. Lopez fez apenas um passe importante em seus últimos três jogos na MLS e não teve impacto na derrota de sábado por 1 a 0 para o Orlando.

Classificação anterior: 27

Quem poderia prever que este Chicago Fire de baixo talento e sem craque teria dificuldades contra o Crew? Ah, isso mesmo. Todos.

Classificação anterior: 22

É fácil se apaixonar pela forma como Laurent Courtois quer jogar neste time de Montreal. Na melhor das hipóteses, eles são incisivos e inteligentes na posse de bola. No seu pior? Eles estão perdendo por quatro gols para o Toronto.

Classificação anterior: 29

Uma derrota por três gols, um cartão vermelho precoce e Caleb Porter ficando irritado com os repórteres… as coisas estão indo muito bem para o pior time da MLS.