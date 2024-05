MLS Power Rankings: Miami de Messi permanece no topo, Timbers luta

É segunda-feira e mais uma semana de ação na MLS está marcada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Nossos Power Rankings são derivados de uma combinação das principais estatísticas da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos redatores.

Quem está subindo na mesa? Quem está em queda livre? Classificámos todos os 29 clubes da liga após a 12ª jornada.

Classificação anterior: 1

O Inter ficou atrás por 2 a 0 antes de voltar a vencer em Montreal. Também não foi Lionel Messi quem liderou. Matías Rojas foi o homem com o pé esquerdo mágico, marcando uma cobrança de falta sublime e alimentando Benjamin Cremaschi para o gol da vitória, enquanto o paraguaio garantiu que Miami deixasse o Canadá com três pontos.

Apesar de perder por dois gols, Lionel Messi e Inter Miami conseguiram se recuperar e vencer o jogo por 3-2. Foto de Minas Panagiotakis/Getty Images)

Classificação anterior: 3

No jogo mais importante da temporada jovem do FCC, eles tiveram o melhor jogador e isso fez toda a diferença. Lucho Acosta foi sensacional contra o Columbus, marcando o primeiro gol e marcando o segundo para pintar Ohio de azul e laranja.

Classificação anterior: 2

O RSL ficará desapontado por ter concedido o empate nos acréscimos ao Galaxy, mas não é como se eles tivessem muito do que reclamar. Eles eram o time inferior em LA e ainda assim saíram com um ponto, mesmo com Zac MacMath tendo um gol difícil. Pegue-o e volte para Utah.

Classificação anterior: 4

Os Red Bulls realmente precisavam se recuperar depois de serem derrotados pelo Miami na semana passada, e fizeram exatamente isso com uma vitória por 4 a 2 sobre o New England.

Classificação anterior: 7

Cristian Olivera marcou duas vezes na vitória do LAFC sobre os Whitecaps por 3-0. O uruguaio marcou cinco gols nas últimas três partidas em todas as competições, e as Pretas e Douradas estão fazendo um trabalho melhor ao transformar suas posses em chances. Este é o crescimento que o LAFC precisava mostrar ao longo desta temporada, e é por isso que eles estão se aproximando dos melhores times da liga.

Classificação anterior: 5

Ninguém vai questionar esse time do Crew que chegou à final da Copa dos Campeões da Concacaf, mas perder para o Cincy em casa vai doer de qualquer maneira. O Crew tem estado na água enquanto se concentra nas competições continentais durante toda a temporada, mas andar na água está prestes a ficar muito mais difícil à medida que embarcam em uma viagem de cinco partidas.

Classificação anterior: 6

Os Caps foram derrotados pelo LAFC por 3 a 0, apesar de algumas boas defesas de Yohei Takaoka. Queime a fita e esqueça o que aconteceu.

Classificação anterior: 9

Enquanto todos os outros times trabalhavam duro, e alguns até o dobro com o jogo da US Open Cup no meio da semana, os Loons estavam aproveitando a semana de folga.

Classificação anterior: 10

Miguel Berry marcando o empate nos acréscimos? O empate de 2 a 2 do Galaxy com o RSL pode parecer um pouco acidental por causa do gol do empate, mas eles foram o melhor time em longos períodos. Um ponto era o mínimo que mereciam.

Classificação anterior: 8

O impensável aconteceu quando Dan Gazdag perdeu um pênalti pela primeira vez em sua carreira na MLS. E para piorar a situação, teria sido o empate numa noite em que o Union comemorou por ele ter se tornado o maior goleador de todos os tempos. Em vez disso, Philly perdeu para Orlando por 3-2.

Classificação anterior: 14

Foi Christian Benteke x Atlanta United e Christian Benteke venceu por 3-2.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Classificação anterior: 13

Os Pigeons venceram o Toronto por 3 a 2 em sua primeira vitória fora de casa em 2024, depois entraram em conflito pós-jogo com os Reds. Foi uma cena bizarra e que pode custar a Sean Johnson um ou dois jogos.

Classificação anterior: 11

Os Five Stripes não vencem um jogo desde março e, durante parte desse período, conseguiram dizer: “Fomos a melhor equipa esta noite, a bola simplesmente não quicou na nossa direção”. Esse não foi o caso contra o DC, que foi duramente derrotado em casa, aumentando a temperatura no assento do técnico Gonzalo Pineda.

Classificação anterior: 16

O Crown passou muito tempo tentando encontrar um atacante desde que entrou na liga e pode ter a resposta no ex-escolhido do primeiro turno, Patrick Agyemang, de 23 anos. Ele tem sido muito bom e adicionou ao seu currículo o único gol na vitória de Charlotte por 1 a 0 sobre Nashville. Se ele continuar assim, será o homem de Charlotte por muito tempo.

Classificação anterior: 17

Do jeito que a temporada de Seattle tem sido, não teria sido chocante ver o time desistir depois de desistir de um gol madrugador para o Portland. As equipes de Brian Schmetzer não têm o hábito de desistir, e Seattle voltou para a vitória. Não olhe agora, mas os Sounders estão começando a acumular pontos.

Classificação anterior: 12

Justamente quando você quer acreditar no Rapids, eles perdem por 2 a 0. Em casa. Para os terremotos. Caramba.

Classificação anterior: 15

O TFC perdeu para o NYCFC, mas não se pode dizer que esse time dos Reds não luta. Eles trabalharam duro até o fim, marcaram um gol no final para manter vivas suas esperanças e então travaram uma briga literal pós-jogo com os Pigeons.

Classificação anterior: 18

Héctor Herrera traz muito para o Dínamo, mas remates de 20 jardas no canto superior? Isso normalmente não está na lista de tarefas do capitão, mas o Dínamo ficou feliz por ter conseguido isso no sábado e feliz por ter conquistado os três pontos em Kansas City.

TRANSMITIR FUTBOL AMÉRICAS NA ESPN + Herculez Gomez e Sebastian Salazar debatem as maiores histórias e detalham os melhores destaques que o futebol nas Américas tem a oferecer. Transmita na ESPN+ (somente nos EUA)

Classificação anterior: 20

Você estava se perguntando quando Luis Muriel finalmente iria aparecer em Orlando? Bem, ele fez isso no sábado à noite, marcando dois gols na impressionante vitória dos Leões por 3 a 2 na Filadélfia.

Classificação anterior: 19

Foi um início de temporada difícil para St. Louis, mas City Park não decepcionou o time. Louis venceu o Chicago por 3 a 1 e permaneceu invicto em casa.

Classificação anterior: 21

O Sporting perdeu em casa. De novo. Depois de sofrer tarde. De novo. Desta vez, Houston levou a melhor e isso levou Peter Vermes a questionar a “mentalidade” de alguns de seus jogadores após o jogo. Claro, foi Vermes quem escolheu esses jogadores com a suposta mentalidade falha. Ele também escolheu os jogadores que lutam para acompanhar o ritmo do campeonato. E que estão perdendo muito há três anos consecutivos.

Classificação anterior: 22

Nashville não marcou, quase não ameaçou e passou a maior parte da partida no seu meio-campo. Infelizmente, a derrota por 1 a 0 para o Charlotte parecia igual a muitos de seus outros jogos.

Classificação anterior: 24

Ser derrotado por Miami? Acontece. Mas perder para o Inter depois de avançar por dois gols e com Messi em segundo plano dói.

Classificação anterior: 25

Os Quakes eliminaram uma desvantagem de dois gols para vencer o Colorado por 3 a 2 e já marcaram três gols cinco vezes nesta temporada. É surpreendente que uma equipe com essa produção tenha apenas 10 pontos.

Classificação anterior: 27

Dallas tem lutado para encontrar qualquer tipo de fórmula viável nesta temporada, mas pode ter encontrado na vitória por 2 a 1 sobre Austin. Petar Musa e Jesús Ferreira marcaram cada um, com Musa alimentando Ferreira para o segundo gol, e os dois poderiam muito bem dar ao time aquela perigosa dobradinha para construir. Agora, os dois só precisam se manter saudáveis.

Classificação anterior: 23

Quando você joga seu oponente para o gol no quarto minuto, provavelmente é um sinal de que não é a sua noite. As coisas não melhoraram muito para Austin daquele ponto em diante, na derrota por 2 a 1 para o Dallas. Agora, há uma rápida reviravolta com Houston na próxima quarta-feira. Austin não quer perder o Texas em cinco dias.

Classificação anterior: 26

São tempos difíceis em Portland quando você perde para Seattle. É ainda mais difícil quando isso coloca você em último lugar no Ocidente.

Classificação anterior: 28

O Fire sofreu dois minutos depois e as coisas nunca melhoraram a partir daí, na derrota por 3 a 1 para o St. Eles agora não venceram nos últimos cinco jogos e ainda não venceram fora de casa em 2024.

Classificação anterior: 29

Como se perder para os Red Bulls não fosse ruim o suficiente, Dylan Borrero sofreu o que parecia ser uma lesão grave. Pobre Borrero e pobres Revs.