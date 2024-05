Modelo OnlyFans afirma que o portal de Nova York para Dublin foi fechado por causa do flash

Reproduzir conteúdo de vídeo





Uma modelo do OnlyFans afirma que é responsável por um novo portal legal na cidade de Nova York – que permite ver pessoas de todo o mundo – fechado… tudo porque ela exibiu os produtos.

Abra Louise recebeu o crédito pela pausa imposta pela Portals Organization – a empresa europeia por trás desta elegante instalação de arte na cidade… que transmite uma transmissão ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que você veja pessoas em diferentes cidades, muito, muito distantes. Neste caso, o portal conectou-se a Dublin.

Claro que não podemos ter coisas legais… é aí que AL entra no papo. Ela foi uma das muitas que começaram a exibir conteúdo impróprio para os irlandeses… incluindo seus seios.



Na verdade, está circulando um vídeo que a mostra mostrando os seios para as pessoas do outro lado – apenas uma das várias acrobacias diferentes que as pessoas fizeram – e agora… parece que o portal está fechado por enquanto, o que Ava diz que é tudo obra dela.

Ava postou um vídeo separado que mostra o que ela diz ser seu namorado tentando usar a exposição mais tarde – e ele é confrontado por um aparente manipulador que lhe diz que o portal foi desligado e que permanecerá desligado por algum tempo. .. como resultado de comportamento inadequado.



Como dissemos… Ava acha que é principalmente culpa dela, mas francamente – ela era apenas a ponta do iceberg. Houve uma tonelada de outros randos ao longo de uma semana que exibiram material igualmente chocante… incluindo pornografia, as Torres Gêmeas em chamas, etc.

Os relatórios indicam que alguns habitantes de Dublin também estavam participando em exibições de porcarias malucas – mas os americanos certamente estavam fazendo a sua parte… e agora, parece que isso acabou.

Mesmo antes do encerramento, houve rumores de problemas com o portal que não funcionava e apresentava falhas – portanto, dificuldades técnicas, ao que parece. Não está claro se eles vão colocá-lo em funcionamento novamente com mais segurança para impedir que as pessoas ajam como tolas… mas espero que sim.

TBH, é um conceito muito legal – e seria ótimo conectar-se com pessoas internacionalmente.