Modelo OnlyFans que fechou o portal ‘New York to Dublin’ alegou anteriormente que Kanye West era gay

Ava Louise estava em alta recentemente após uma aparição dela na frente do futurista Portal ‘Nova York a Dublin’ fez com que fechasse temporariamente depois que ela mostrou os seios para o público que assistia da capital irlandesa.

Depois de mostrar os seios expostos, ela disse que só queria mostrar ao povo irlandês suas “batatas cultivadas em casa”.

As manchetes trouxeram à tona outro momento polêmico envolvendo a modelo OnlyFans teve no início de 2021, quando ela insinuou que Kanye West era homossexual após ele separou-se de Kim Kardashian e a traiu com o famoso maquiador Jeffree Star.

“Esta é a informação que chega até mim, e uma fonte muito boa me contou isso. Meu amigo é um grande advogado em Los Angeles e ele se encontrou com Kim [Kardashian]meses atrás e informou-a de tudo isso, fornecendo provas. Eu adoraria mostrar a prova, mas não posso”, Luísa explicado em um TikTok da época.

Essa publicação tornou-se tão popular que chegou imediatamente a outras redes sociais populares, como o ‘X’ (na época Twitter), que estavam repletas de memes e piadas.

Os rumores não eram verdadeiros

Tanto que o próprio maquiador teve que se manifestar e explicar que o boato não era verdade.

“A merda mais idiota que já li em toda a minha vida. Estou solteiro. Não estou dormindo com ninguém”, Jeffree Estrela explicou.

Luísaque ficou conhecida pelo ‘desafio do coronavírus’ que fez durante a pandemia de Covid-19, lançou uma teoria maluca, que não conseguiu sustentar com nenhuma prova.

Naquela época, essa influenciadora alcançou quase 200 mil seguidores em seu perfil do Instagram (atualmente ela tem cerca de 500 mil) graças às suas polêmicas tomadas.