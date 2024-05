Momentos memoráveis ​​de Anthony Edwards na vitória do Wolves no jogo 7

O Minnesota Timberwolves eliminou o Denver Nuggets na noite de domingo com uma vitória por 98-90 no jogo 7 fora de casa.

Minnesota perdeu 15 pontos no intervalo, marcando o maior déficit superado no intervalo para vencer o jogo 7. Os Timberwolves perdiam por até 20 pontos, tornando-se a maior vitória de recuperação no jogo 7 nas últimas 25 temporadas. A recuperação começou com uma sequência de 28-9 no final do terceiro quarto, coincidindo com nove pontos de Anthony Edwards.

A estrela do Minnesota marcou apenas quatro pontos no primeiro tempo. Ele terminou com 16 em 6 de 24 arremessos de campo, empatando em seu pior jogo de arremessos da pós-temporada. Mas ele pegou oito rebotes e deu sete assistências, ambos os melhores da série.

Edwards ganhou vida quando mais importava e ajudou os Timberwolves a chegar às finais da Conferência Oeste pela primeira vez desde 2004.

Aqui está uma olhada no triunfo do Minnesota no jogo 7 através dos momentos memoráveis ​​de Edwards.

‘Vou entrar na minha bolsa’

Embora tenha lutado para marcar, a confiança de Edwards nunca vacilou. Enquanto Minnesota reduzia o déficit para três pontos faltando 1:33 para o final do terceiro quarto, as câmeras capturaram Edwards prenunciando uma reviravolta.

Ele terminou o quarto eliminando o guarda do Nuggets, Jamal Murray, por um roubo que levou a uma enterrada. Então, Edwards acertou uma cesta de 3 pontos para tornar o jogo de um ponto. Ele também ampliou a vantagem dos Timberwolves para 10 faltando 3:05 para o fim do jogo, acertando uma cesta de 3 pontos, comemorando com um torcedor e completando sua reviravolta.

Aproveitando o momento

O ímpeto do final do terceiro quarto foi transferido imediatamente, quando os Timberwolves assumiram a liderança aos 12 segundos do quarto. Embora Edwards não tenha conseguido encontrar a cesta, ele causou impacto em outras áreas.

Como principal defensor de Murray, ele segurou a estrela do Nuggets com arremessos de 2 de 6 no segundo tempo, 2 de 8 em todo o jogo. Murray fez 24 pontos no primeiro tempo e terminou com 35.

Com oito pontos faltando 1:17 minutos para o fim do jogo, Edwards apontou para os “Lobos” no peito e compartilhou um momento com Jaden McDaniels. Edwards disse que McDaniels, que teve a melhor marca do time com 23 pontos, mereceu a bola do jogo.

Seu apoio ao atacante do Minnesota não é novo. Em 2023, quando questionado sobre a aquisição de Kevin Durant pelo Phoenix Suns, Edwards disse: “Eles pegaram KD, mas nós pegamos Jaden McDaniels”, indicando que McDaniels seria capaz de defendê-lo.

Dando adeus aos fãs

O guarda de 22 anos nunca é tímido dentro ou fora da quadra.

O Nuggets perdeu a oportunidade de reduzir a desvantagem para quatro faltando 33,4 segundos para o fim do jogo, levando a um rebote de Karl-Anthony Towns. Sentindo que a vitória estava garantida, Edwards trouxe a bola para a quadra e começou a se despedir dos torcedores do Nuggets na quadra do atual campeão.

Recomendações de Minnesota para Barkley

Edwards se juntou à equipe da TNT para uma entrevista pós-jogo e instantaneamente teve uma frase memorável.

Charles Barkley disse que não ia a Minnesota há 20 anos e queria pedir recomendações de restaurantes a Edwards na cidade. Mas antes que pudesse, o guarda teve uma resposta simples.

Edwards acabou concordando e concordou em enviar recomendações de restaurantes para Barkley na cidade.

Focado neste ano com Towns

Em suas nove temporadas no Minnesota, Karl-Anthony Towns viu equipes vencedoras e derrotadas na NBA. Ele chegou aos playoffs apenas uma vez nas primeiras seis temporadas. Ele também sofreu cinco temporadas de derrotas, incluindo 19-45 no ano 2019-20, levando à escolha e seleção número 1 de Edwards.

Quando questionado sobre suas emoções ao absorver o momento de avançar para a próxima rodada, Towns começou a refletir sobre tudo o que havia passado. Mas Edwards descartou de brincadeira as lutas nos últimos nove anos de Towns, concentrando-se no presente.

Towns respondeu com “Cara, foda-se, certo” e Edwards continuou com: “Este ano.”

Os Timberwolves estão a uma rodada de fazer história nesta temporada – uma vitória contra o Dallas Mavericks marcaria a primeira vez na história da franquia que Minnesota chega às finais da NBA.

ESPN Stats & Information contribuiu para esta história.