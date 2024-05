Montgomery assume a culpa como Bruins no buraco de 2 a 1 para os Panteras

BOSTON – O técnico Jim Montgomery assumiu a responsabilidade pela queda do Boston Bruins na série de 2 a 1 para o Florida Panthers, após uma derrota por 6 a 2 no jogo 3 na noite de sexta-feira no TD Garden.

“Nossa execução nos últimos dois jogos não foi boa o suficiente e isso é minha culpa. Tenho que ser melhor”, disse Montgomery.

Em particular, o treinador aceitou a culpa pelo início lento dos Bruins no jogo 3, que os viu vencer por 13-3 no primeiro período e 24-8 quando os Panteras construíram uma vantagem de 3-0 no segundo. Foi um começo que acalmou a multidão barulhenta de Boston.

“Tivemos alguns jogos em que começamos devagar”, disse Montgomery. “Não geramos muito ataque. Tenho que dar aos jogadores um plano melhor. A Flórida foi significativamente melhor do que nós. Tenho que bolar um plano de jogo melhor.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Os Bruins não mostraram vida até o terceiro período, quando o central Jakub Lauko marcou para reduzir o déficit para 4-1 e quebrar uma seqüência de 10 gols consecutivos dos Panteras na série. Boston chegou a 4-2, mas o defensor e goleiro da Flórida, Sergei Bobrovsky (15 defesas), impediu a recuperação.

A recuperação do Boston no final do jogo ocorreu depois de perder o capitão Brad Marchand devido a uma lesão na parte superior do corpo. Marchand patinou oito turnos no primeiro período e sete no segundo, acumulando 10:51 no gelo antes de partir para sempre. Ele não registrou um chute a gol.

Montgomery disse que os Bruins saberão mais sobre o status de seu capitão no sábado. Mas ele disse que a ausência de Marchand pode ter servido de inspiração para seus jogadores no terceiro período.

“Pensei que nos recuperamos por causa do nosso capitão”, disse ele. “Achei que todos os nossos jogadores elevaram seus jogos e começamos a competir como Brad Marchand teria feito.”

O defensor Brandon Carlo disse que o ala David Pastrnak, o defensor Charlie McAvoy e o ala Pat Maroon foram mais expressivos do que o normal no terceiro período para compensar a ausência de Marchand.

“Acho que fizemos um bom trabalho ao gerar algumas coisas, e essa é a chave que eles trouxeram para o jogo para nós”, disse ele.

Os Panteras assumiram o jogo de poder. O defensor novato do Boston, Mason Lohrei, foi apitado por uma dupla menor por alta aderência aos 14:37 do segundo período. Vladimir Tarasenko e Carter Verhaeghe marcaram em jogos de força garantidos para fazer o 3-0.

Apenas aos 3:09 do terceiro período, o defensor Brandon Montour venceu Jeremy Swayman (27 defesas) para outro gol de power-play e fez o 4-0. Os Panteras estavam 4 em 6 com a vantagem do homem.

“Acho que eles fizeram ajustes. Eles têm muitos jogadores realmente bons. Mas ainda tenho confiança em nossos pênaltis”, disse o atacante Jake DeBrusk, um dos matadores de pênaltis do Boston. “Honestamente, temos que ficar fora do [penalty] caixa. Não importa o que pensamos dos árbitros ou do que está acontecendo”.

Mas DeBrusk não acreditava que a derrota no jogo 3 recaísse sobre seu treinador, por mais culpa que Montgomery assumisse.

“Acho que isso acontece nos dois sentidos. Somos nós que estamos lá fora. Somos nós que estamos jogando o jogo. Ele pode apresentar qualquer plano que achar que vai nos ajudar, mas temos para executar”, disse DeBrusk. “Trata-se de fazer a escolha certa ou tomar as decisões certas e obviamente não fizemos isso. Contra uma equipe como essa, você tem que jogar um jogo perfeito. E nos dois últimos jogos você viu o que acontece quando não ‘t.’

O jogo 4 será domingo à noite em Boston.

Montgomery, que disse que está de volta à prancheta para encontrar uma maneira de dar um nó na série, mais uma vez atribuiu a perda a si mesmo.

“É muito cedo para poder falar sobre mudanças”, disse ele. “Temos que fazer a devida diligência e olhar para o jogo novamente e ver quem está executando e quem está jogando com o esforço. Mas não é bom o suficiente. Não jogamos bem o suficiente. É por isso que assumo a responsabilidade.”