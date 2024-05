Morte de Matthew Perry sendo investigada pelos Correios dos Estados Unidos

Mateus Perry A morte do ator está mobilizando diversas agências federais – o TMZ soube que a DEA está agora recebendo assistência do Serviço de Inspeção Postal dos EUA em seus esforços para encontrar a pessoa que deu ao ator a cetamina que o matou.

Fontes policiais nos dizem… as autoridades investigativas federais do USPS estão agora envolvidas na investigação e estão investigando se Matthew adquiriu alguma droga pelo correio. Disseram-nos que os inspectores postais estão a oferecer a sua experiência – incluindo a sua capacidade de rastrear encomendas e outras ferramentas de investigação relacionadas com o correio.