Motorista do Colorado navega pela bola de fogo após acidente de tanque no vídeo da Dashcam

Um caminhão-tanque pegou fogo em uma rodovia do Colorado, deixando uma pessoa morta – e o TMZ tem imagens do momento em que aconteceu… incluindo alguém dirigindo no meio do incêndio.

Confira este vídeo selvagem que obtivemos, que captura as consequências imediatas de um acidente de fogo ao longo da I-70, nos arredores de Denver, na manhã de quinta-feira – onde um caminhão-tanque foi atropelado por outro motorista na estrada depois de parar quando começou a superaquecer.

De acordo com autoridades estaduais, outra pessoa que estava atrás do caminhão-tanque de alguma forma conseguiu bater nele… fazendo com que todo o veículo pegasse fogo e explodisse, com fogo por toda parte.

É aí que nosso vídeo começa… segundos após o acidente, e momentos antes das chamas se espalharem pelo resto da rodovia… com o tráfego em sentido contrário incapaz de evitá-las. O motorista desta filmagem da câmera realmente passa direto… mas ficou assustado.

Você pode dizer que toda a cena assustadora surgiu do nada… e antes que ele tivesse tempo de reagir ou desviar para evitá-la – ele estava bem no meio do enorme incêndio.

Felizmente para ele, ele saiu bem do outro lado… mas parece que o carro à sua frente – que também passou pelo inferno – tinha algum fogo persistente pendurado no pneu.

Em desenvolvimento: @csp_golden confirma que pelo menos uma pessoa morreu neste acidente de fogo. O que nós sabemos: 📍A I-70 está fechada perto de Morrison devido a um acidente envolvendo um veículo e um caminhão-tanque que quebrou no acostamento WB.

📍 O motorista do carro bateu na traseira do caminhão-tanque pic.twitter.com/ImZBRtImHL – Briana Fernandez (@BrianaFernNews) 16 de maio de 2024

@BrianaFernNews

Outros vídeos do acidente circularam à medida que o fogo aumentava – espalhando-se por áreas gramadas ao lado da rodovia e lançando nuvens de fumaça para o alto – e você pode ver o quão grande era… em última análise, partes da I-70 teve que ser fechada durante grande parte da quinta-feira.

Infelizmente, a pessoa que bateu no caminhão morreu… e o motorista do caminhão-tanque foi hospitalizado com ferimentos não fatais. Nenhuma palavra sobre o que exatamente pode ter causado o acidente.