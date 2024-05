MPAL denuncia jovem que dirigiu alcoolizado e matou duas pessoas após atropelamento em Feira Grande

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), por meio da Promotoria de Justiça de Feira Grande, denunciou Lucas Gabriel Cosmos dos Santos, 21 anos, pelos crimes de homicídio doloso com dolo eventual (quando a pessoa assume o risco de matar), lesão corporal, omissão de socorro e evasão do local do acidente. O caso ocorreu na madrugada do dia 26 de abril, na rodovia AL 485, no Sítio Serra, zona rural de Feira Grande.

As vítimas fatais foram Wesley da Silva Pereira e Maria Vieira Sandro, que estavam em uma motocicleta. Já os passageiros que estavam no carro, Weslley Henrique da Silva Santos e Anielle Jeneffer Feitosa Silva, ficaram feridos.

Segundo o promotor de Justiça Lucas Schitini, “o acusado dirigia o veículo sob influência de álcool e sem carteira de habilitação. Ele teria feito uma ultrapassagem em alta velocidade e perdido o controle do carro, capotando na rodovia. As vítimas fatais morreram no local do acidente”.

“O caso teve grande repercussão na cidade de Feira Grande, especialmente por ter ocorrido na volta da festa de emancipação política, um dos eventos mais tradicionais da cidade e que reúne milhares de pessoas”, conclui o promotor de Justiça.

Lucas Gabriel, apesar de ter fugido do local, apresentou-se alguns dias depois do fato, acompanhado do seu advogado e se encontra preso.