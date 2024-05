Mudanças nos benefícios do SNAP em 2024: Qual é o novo projeto de lei que poderá alterar seu vale-refeição em breve?

Benefícios do SNAP poderão sofrer mudanças significativas deste ano para o próximo Presidente do Comitê de Agricultura do Senado, Debbie Stabenow introduziu a Lei da Prosperidade Rural e Segurança Alimentar de 2024. Esta legislação visa salvaguardar a actual conservação e financiamento climático fornecido pela Lei de Redução da Inflação, bem como pelo Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP).

No entanto, se o projecto de lei republicano for aprovado, o popular programa de vale-refeição poderá sofrer ajustamentos consideráveis, incluindo cortes nos benefícios mensais.

O impacto potencial destas mudanças é substancial. O programa poderá enfrentar cortes de US$ 30 bilhões ao longo de uma década. Além disso, o congelamento dos ajustamentos devido à inflação dos alimentos poderia resultar na perda mensal de benefícios de uma família média de 7 dólares.

Atualmente, mais de 41 milhões de americanos em todos os 50 estados receber benefícios SNAP, custando ao governo federal pelo menos US$ 7 bilhões por mês. Dado o aumento de 1,9 por cento no orçamento federal para 2023, no valor de aproximadamente 19 milhões de dólares, quaisquer reduções nos benefícios do SNAP terão um impacto significativo nos beneficiários e no orçamento nacional.

Que mudanças no SNAP ocorrerão em 2024?

O A Lei de Prosperidade Rural e Segurança Alimentar de 2024 propõe várias alterações ao SNAP como parte de reformas agrícolas mais amplas.

As principais propostas incluem a promoção de sistemas alimentares e agrícolas mais equitativos, a abordagem das questões de conservação e climáticas que afectam a segurança alimentar, o reforço das parcerias público-privadas para a investigação agrícola e o investimento nas comunidades agrícolas e nos mercados locais para melhorar o acesso à cadeia de abastecimento.

A lei também visa tornar o seguro agrícola mais acessível sem afectar os preços das matérias-primas e melhorar o acesso à terra e a disponibilidade de crédito.

Mudanças específicas no SNAP dentro desta legislação incluem a exclusão do subsídio militar básico para moradia dos cálculos de renda do SNAP, a isenção de restrições universitárias para indivíduos com 24 anos ou menos que tenham saído de um orfanato e a exclusão da renda de programas de emprego e treinamento de Considerações de elegibilidade para SNAP.

Além disso, a proposta procura restaurar Benefícios do SNAP para condenados por crimes relacionados a drogas, permitindo-lhes solicitar 30 dias antes de sua libertação, incluir Porto Rico no programa de benefícios do SNAP e aumentar o financiamento para a educação do SNAP.