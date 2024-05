Mulher com rosto ensanguentado bate no trânsito da rodovia de Los Angeles em perseguição policial

Um motorista foi preso na manhã de sexta-feira depois de liderar policiais de Los Angeles em uma perseguição SELVAGEM pelas ruas e, eventualmente, na rodovia… que terminou com um acidente sangrento.

O LAPD tentou várias manobras para deter esta senhora, mas nenhuma teve sucesso em parar sua grande van branca – enquanto ela continuava evitando os policiais e esquivando-se de todas as suas táticas na estrada. Como dissemos… é provavelmente uma das perseguições policiais mais loucas dos últimos tempos.

De qualquer forma, esta mulher encerrou isto com um caos total… fazendo meia-volta na rodovia e indo na direção completamente oposta… dirigindo pela estrada vazia e entrando no trânsito em sentido contrário, que estava completamente paralisado enquanto as autoridades liberavam o área sobre o perigo.