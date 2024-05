Tele Museu do Louvreconhecido por ser o museu mais visitado do mundo, está realizando melhorias significativas para melhorar a experiência de visualização de Monalisa de Leonardo da Vinci.

Com a sua enorme popularidade, o museu enfrenta desafios na gestão da multidão de visitantes e na garantia de que cada um tenha uma experiência de visualização satisfatória. Em resposta, estão a ser consideradas diversas mudanças estratégicas para responder a estas preocupações.

A Mona Lisa é ‘endurecida’ por um visitante

O Monalisaatualmente instalado no Sala de Estado, tem lutado com questões de visibilidade e superlotação. As estatísticas revelam que cerca de 80% dos Louvre os visitantes vêm especificamente para ver esta pintura icônica, sendo um número significativo de visitantes de primeira viagem.

Normalmente, a sala fica tão congestionada que os visitantes passam em média apenas 50 segundos vendo a pintura, e nem todos conseguem ter uma visão clara, especialmente crianças e pessoas com problemas de mobilidade.

Para enfrentar estes desafios, a administração do Louvre, liderada por Laurence des Carrosestá explorando a ideia de realocar o Monalisa para uma câmara subterrânea dedicada. Esta mudança visa criar um ambiente mais controlado e espaçoso para os visitantes.

“O cerne da minha missão como diretor é receber melhor o público. É sempre frustrante quando a experiência dos nossos visitantes não está à altura, como é obviamente o caso da Mona Lisa”, afirmou. Laurence des Carros confessado.

“É por isso que, em colaboração com o Ministério da Cultura, estamos a pensar em fazer as melhorias necessárias”.

Um projeto de 500 milhões de euros

A nova sala contará com controle climático avançado para preservar as obras de arte e medidas de segurança aprimoradas para protegê-las contra vandalismo ou roubo. Espera-se que essas mudanças não apenas melhorem a experiência do visitante, mas também garantam a preservação da pintura a longo prazo.

Criticamente, a decisão provocou reações variadas. Alguns visitantes expressam entusiasmo com o potencial para uma melhor experiência de visualização, enquanto outros temem que um cenário subterrâneo possa prejudicar a grandeza da pintura.

Especialistas culturais e o LouvreA administração do museu defende a mudança, sugerindo que ela aliviará a superlotação e aumentará o foco nas obras de arte, especialmente na preparação para o aumento do número de visitantes esperado durante os Jogos Olímpicos e outros horários de pico.

Além de movimentar o Monalisao Louvre tem sido proativo na melhoria de outros aspectos do envolvimento dos visitantes.

O recém reformado Sala de Estado agora apresenta rótulos de obras de arte bilíngues e painéis de sala trilíngues, além de novos nichos para descanso e painéis educativos que oferecem insights sobre a compreensão da Mona Lisa.

O vidro que protege a pintura incorpora agora tecnologia anti-reflexo, melhorando significativamente a visibilidade.

Estes esforços abrangentes do Louvre visam não só preservar a integridade do Monalisa mas também para enriquecer a experiência geral do visitante, garantindo que esta obra-prima possa ser apreciada mais plenamente por públicos de todo o mundo.

Alguns meios de comunicação franceses estimaram o orçamento do projeto em cerca de 500 milhões de euros.