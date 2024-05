Nacho troca Real Madrid pela MLS

Nacho Fernández decidiu terminar a sua passagem como jogador do Real Madrid no dia 30 de junho, conforme noticiado pelo MARCA e já escolheu o seu próximo destino enquanto prossegue o seu desejo de embarcar numa nova aventura rumo à MLS.

O capitão do Los Blancos deixou outras ofertas com recompensas mais econômicas à medida que sua continuidade no mundo do futebol passa pela liga norte-americana.

Como o MARCA.com noticiou na época, a ideia foi amadurecendo ao longo da temporada e embora no ano anterior ele tenha estado muito perto de se despedir, nessa ocasião mudou de ideia e continuou por mais uma temporada.

Agora nada de novo o moveu, pois seu destino será nos Estados Unidos com o incentivo de ser capitão, algo que veio com Karim Benzemaa despedida, foi mais que cumprida.

Eles conquistaram a Supertaça de Espanha; eles farão o mesmo com a LaLiga e o sonho da Liga dos Campeões ainda está vivo enquanto tentam tirar o Bayern de Munique da competição.

Mudança em Munique

Nacho não teve dúvidas ao longo da temporada e assim que começou ficou claro que as circunstâncias não eram adequadas para continuar mais uma temporada no coração de Espanha.

Os últimos jogos da Liga dos Campeões confirmaram isso. O impulso final para dissipar quaisquer dúvidas, por assim dizer, veio com a mudança em Munique, circunstância que ele não compreendeu totalmente.

Seu grau de comprometimento é indiscutível e em nenhum momento ele desistirá. Profissional ao máximo, tem em mente dar tudo nos momentos que lhe restam como Real Madrid jogador, um clube que, mesmo que saia, nunca estará fora ou longe da sua mente.

Outras opções de Nacho

Sua saída não é uma questão de dinheiro, mas de tentar outras circunstâncias além do futebol. Se fosse o primeiro, já teria contratado um time do campeonato saudita, mas não é o caso. A outra possibilidade, a de jogar na Europa, já existia, mas no momento sua decisão de viajar para a MLS está firme.

Inter de Milão estiveram muito interessados ​​na temporada passada, mas a reversão do desejo de mudança de cenário acabou com a possibilidade de Nacho fazer parte do campeão italiano.