NBA Draft Combine 2024: Qual é a classificação de Bronny James para o evento de domingo?

EUf Bronny James não tivesse sofrido aquela parada cardíaca durante uma sessão de treinamento em 2023, talvez ele fosse um dos novos candidatos com melhor classificação na loteria NBA Draft Combine 2024 do próximo domingo. O evento acontece em um ano complicado para Bronny, durante sua primeira temporada completa no USC Trojans. A recuperação daquela parada cardíaca foi uma verdadeira luta para ele, mas isso não o impediu de tomar a decisão de fazer parte do Draft no próximo domingo. Segundo especialistas e analistas, é altamente improvável que o nome de Bronny James apareça durante a loteria. Precisamos deixar claro que teremos o Combine no próximo domingo e que o Darft propriamente dito será daqui a quase dois meses.

Bronny James ganha novo visual antes do Draft da NBA

Qual é a classificação de Bronny James no NBA Darft 2024?

De acordo com a lista oficial do Draft Combine da NBA para o próximo domingo, Bronny James ocupa o 90º lugar. Definitivamente, isso se deve ao susto e revés de saúde do ano passado. Ao retornar às atividades após ser liberado pelos médicos, Bronny James não estava exatamente no nível que tinha antes da parada cardíaca. No entanto, ele tem melhorado constantemente nos últimos meses. De acordo com relatos vindos do agente de seu pai, o objetivo de Bronny James de fazer parte do próximo Draft é conseguir uma vaga na G-League para provar seu valor primeiro e, eventualmente, ter uma chance na NBA.

Bronny James está ciente do peso que seu sobrenome carrega e não tem nenhum interesse em ser rotulado como um bebê nepo. Ele quer conquistar seu próprio terreno e ganhar seu lugar na NBA. Se fizer isso considerando o que já passou, podemos facilmente dizer que terá uma carreira frutífera no campeonato. Por enquanto, tudo o que importa é que Bronny James possa continuar melhorando seu jogo e se manter saudável. Em números, Bronny James foi classificado como um recruta de quatro estrelas e um dos 30 a 50 melhores jogadores recém-saídos do ensino médio. Com 6 pés e 4 polegadas e envergadura de 6 pés e 8 polegadas. O pagador de 190 libras está pronto para continuar melhorando.