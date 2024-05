NBA, NFL, NHL e MLB avaliam riscos de apostas após escândalo de Porter

UM MÊS DEPOIS a NBA foi atingida por um escândalo de jogos de azar envolvendo suposta manipulação, os dirigentes das principais ligas esportivas querem mudanças nos menus de apostas e nos limites de apostas oferecidos nas apostas esportivas dos EUA, de acordo com entrevistas com fontes da liga e da indústria de jogos de azar.

Adam Silver, da NBA, o primeiro comissário da liga importante dos EUA a apoiar publicamente a legalização das apostas, disse à ESPN no sábado que ter casas de apostas esportivas regulamentadas cuidando da ação de apostas – em vez de casas de apostas locais e sites de jogos offshore – protege melhor a integridade da liga e fornece “um capacidade aprimorada de detectar comportamento aberrante.”

“Ainda assim”, escreveu Silver por e-mail, “acreditamos que as ligas esportivas deveriam ter mais informações sobre os termos e tipos de apostas oferecidas e que é necessária mais colaboração entre as partes interessadas da indústria sobre o que é apropriado”.

Em 17 de abril, Silver baniu Jontay Porter da NBA, acusando o ex-jogador do Toronto Raptors de violar a política de jogos de azar da liga. O “pecado capital” de Porter, de acordo com Silver, ocorreu em um jogo em 20 de março contra o Sacramento Kings, durante o qual ele supostamente limitou sua participação para impactar apostas lucrativas que foram feitas em suas estatísticas em várias casas de apostas esportivas. Ele jogou apenas 3 minutos antes de sair, alegando doença.

O caso Porter, que está a ser analisado pelas autoridades do Canadá e dos EUA, é o primeiro a incluir alegações formais de manipulação desde que os estados começaram a legalizar as apostas desportivas. Isso causou um “arrepio na espinha de todas as ligas”, disse à ESPN um executivo da liga esportiva profissional que pediu que seu nome não fosse divulgado.

A indústria de apostas desportivas afirma que o sistema está a funcionar porque estão a ser identificadas atividades ilícitas, mas as ligas e os críticos questionam-se se o novo mercado está a causar os problemas em primeiro lugar.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Todo mundo está esperando pelo grande escândalo”, disse Declan Hill, professor da Universidade de New Haven que estuda manipulação de resultados internacionais. “Uma das ligas será atingida por um enorme escândalo.”

NO DESPERTO Após a controvérsia de Porter, fontes da liga e da indústria disseram à ESPN que a NBA estava irritada porque as casas de apostas permitiam que grandes quantias de dinheiro fossem apostadas em um jogador obscuro. Entre as apostas mais suspeitas estava uma acumulação de US$ 80.000 em seis partidas no mesmo jogo, feita com DraftKings, consistindo em apostas inferiores nas estatísticas de Porter contra os Kings que teriam ganho US$ 1,1 milhão.

A NBA e suas apostas esportivas parceiras – que incluem FanDuel, DraftKings e BetMGM – estão discutindo mudanças nos menus de apostas para combater a corrupção futura, informou a ESPN anteriormente. Essas mudanças podem incluir a proibição de apostas em jogadores assinados com contratos bidirecionais entre a G League e a NBA, como Porter. Medidas mais extremas, como não permitir apostas no “under” de um jogador, também foram consideradas.

Jontay Porter tinha um contrato bidirecional com o Toronto Raptors antes de ser banido da NBA por violações de jogos de azar. John E. Sokolowski-USA TODAY Esportes

As outras ligas principais também estão a pesar as recompensas financeiras deste novo fluxo de receitas em relação aos riscos inerentes que acompanham certos tipos de apostas e grandes limites de apostas.

A NFL desencorajou os operadores de apostas esportivas de oferecerem apostas em eventos como gols perdidos e pênaltis. A NHL pede às casas de apostas esportivas parceiras que não ofereçam apostas em estatísticas que sejam difíceis de determinar e que possam incluir alguma subjetividade, como o acima/abaixo do número de rebatidas de um jogador, e a NCAA pressionou com sucesso estados individuais para proibir apostas em adereços de jogadores. envolvendo atletas universitários.

Desde o início da temporada, a Major League Baseball vem pesquisando quais tipos de apostas são oferecidas em seus jogadores e jogos. O comissário da MLB, Rob Manfred, disse aos editores de esportes da Associated Press que o beisebol tem prestado muita atenção às prop bets desde o início, destacando as apostas no primeiro arremesso dos jogos como preocupantes. Uma fonte familiarizada com a posição da MLB no mercado de apostas, porém, disse à ESPN que a preocupação da liga está centrada tanto, se não mais, em quanto pode ser apostado em tais apostas prop.

“Nossas preocupações também são com os limites de apostas”, disse a fonte à ESPN. “Portanto, se um limite de aposta for razoável no primeiro lance do jogo, não acho necessariamente que tenhamos um grande problema com isso. E acho que o comissário concordaria comigo nisso. E acho que pelo menos um dos nossos parceiros oferece apostas no primeiro lance do jogo. Não tentamos impedir isso.”

Mas as ligas contribuem apenas com o que as casas de apostas desportivas parceiras oferecem e, ao limitarem os menus de apostas e o tamanho das apostas, as casas de apostas dizem que correm o risco de atrair clientes para a sua competição – e possivelmente para o mercado clandestino. Apesar da legalização, o mercado clandestino de apostas continua a prosperar nos EUA, arrecadando cerca de US$ 63,8 bilhões em apostas em 2022, de acordo com uma análise do grupo de lobby da indústria American Gaming Association.

“Acontecimentos recentes destacaram o impacto positivo que as apostas esportivas regulamentadas oferecem tanto aos consumidores quanto às ligas esportivas”, disse Jennifer Aguiar, diretora de conformidade da DraftKings, em um comunicado. “Acreditamos que uma proibição total de certas apostas de propostas de jogadores no mercado regulamentado resultaria na realização dessas apostas e, assim, fortaleceria o já robusto mercado ilegal.”

É improvável que uma casa de apostas esportivas que opera sem licença nos EUA notifique as autoridades se algo desagradável acontecer, de acordo com Chris Soriano, vice-presidente e diretor de conformidade da Penn National, a empresa de jogos que opera a ESPN BET. Algumas das apostas suspeitas em adereços de Porter também ocorreram em casas de apostas esportivas não licenciadas, mas foram FanDuel e DraftKings que identificaram a anormalidade nos monitores de integridade. A aposta de US$ 80.000 nas estatísticas de Porter não era anormal em tamanho para a clientela VIP, disseram fontes da indústria, mas foi sinalizada durante a análise do DraftKings sobre o aumento no interesse em Porter sob os acessórios do jogo.

Soriano disse que o mercado legal funciona como um impedimento, e não um incentivo, à corrupção.

“Não creio que o mercado jurídico esteja contribuindo para [attempted manipulation] “, acrescentou Soriano. “Acho que o mercado legal é na verdade o controle disso. Se você vir pessoas apostando em limites mais altos, isso significa apenas que há mais atenção nessas transações.”

Alguns estados e ligas, entretanto, acreditam que certos tipos de apostas não valem a pena. Quando a Comissão de Controle de Cassinos de Ohio proibiu as casas de apostas esportivas do estado de oferecer apostas prop em atletas universitários, seu diretor executivo, Matt Schuler, disse que as casas de apostas esportivas que se opunham à proibição “não forneceram qualquer base factual para apoiar” a afirmação de que os apostadores gravitariam para o ilegal mercado.

“Quando recebo esse feedback, sempre que vejo: ‘Oh, não podemos fazer isso, eles vão ter que ir para o mercado negro’, isso se depara com a sinceridade de um tubarão preocupado com o bem-estar de os peixes menores sendo retirados de seu aquário”, disse Schuler ao programa “Outside the Lines” da ESPN.

A redução dos limites de apostas em alguns jogadores e jogos ajudou a combater as tentativas de manipulação nos mercados internacionais. Matthew Trenhaile, um veterano da indústria de apostas baseado em Londres, viu essas mudanças nas ofertas de apostas esportivas funcionarem em tempo real. Quando as casas de apostas começaram a receber dados de torneios de tênis de baixo nível, por volta de 2012, criaram uma “janela que não existia antes para basicamente apostar e consertar partidas”, diz ele. As apostas esportivas responderam reduzindo os limites de apostas nas partidas de baixo nível para desincentivar os manipuladores de resultados.

“No momento em que você cria a oportunidade, as pessoas tentarão explorá-la”, disse Trenhaile.

Hill concorda com Trenhaile que os dados de eventos de nível inferior não devem ser distribuídos às apostas esportivas. Ele diz que ideias como a proibição de algumas prop bets são “perversas” e que a orientação federal é necessária na luta pela integridade dos esportes americanos.

“Acho que as ligas esportivas [and] as casas de apostas podem ganhar mais dinheiro e lucrar mais se derem grandes passos agora, em vez de esperarem pelo escândalo inevitável que está a caminho”, disse Hill.

O ex-intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, saiu, admitiu ter apostado com uma casa de apostas ilegal em uma investigação federal. As casas de apostas esportivas dizem que a legalização permite melhor transparência e monitoramento. Jerry Crasnick/ESPN

DESDE A PRATA PRIMEIRO defendeu a legalização, ele e a NBA apoiaram uma estrutura federal uniforme para supervisionar o mercado de apostas, em vez da atual abordagem estado por estado.

Dois projetos de lei federais que visam redefinir a indústria de apostas esportivas foram apresentados no Congresso, um visando a publicidade e o outro tentando dedicar mais fundos ao tratamento do vício do jogo. Mas fontes da liga reconhecem que a indústria do jogo, que se opõe à intervenção federal, tem forte influência em Washington, e o Congresso não demonstrou muita vontade de se envolver.

“Nossa preocupação agora com qualquer aumento da supervisão federal é que você irá atrapalhar essa comunicação baseada nas partes interessadas e esse trabalho robusto em nível estadual”, Joe Maloney, vice-presidente sênior de comunicações da American Gaming Association, disse ao “Outside the Lines”. “Onde o governo federal pode e deve intervir é trabalhar para eliminar o mercado ilegal”.

Desde a legalização, as autoridades federais se envolveram em diversas investigações sobre operações ilegais de apostas esportivas, como a que envolveu Ippei Mizuhara, ex-intérprete da estrela do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani. Mas o mercado clandestino de apostas existe desde o surgimento dos esportes americanos, e Hill disse que a limpeza do mercado legal deveria ser a principal prioridade.

“Sempre teremos o mercado ilegal”, disse ele. “Mas se você puder deixar clara a diferença entre o legal e o ilegal, então você pode desatar a polícia americana para realmente ir atrás do mercado ilegal. O que você está tendo agora é que eles estão efetivamente oferecendo o mesmo produto, apenas um na Costa Rica e o outro estão perto de você.”

Muitos acreditam que será necessário um grande escândalo para que o Congresso tome medidas.

“O sistema político sempre reage à crise”, disse o governador de Ohio, Mike DeWine, ao “Outside the Lines”. “Em algum momento, acho que chegará a um nível em que as pessoas exigirão o envolvimento do Congresso”.

Schuler concordou e acrescentou que, sem regulamentação, as casas de apostas não têm incentivo para ceder vantagem competitiva.

“Nenhuma casa de apostas esportivas fará isso sozinha”, disse ele.

Ajay Atayee e John Barr da ESPN Outside the Lines contribuíram para este relatório.