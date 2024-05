NCAA – 1 em cada 3 atletas estrelas recebe abusos e ameaças de apostadores

Um em cada três atletas de alto nível recebe mensagens abusivas de indivíduos com “interesse em apostas”, e mais de 540 jogadores de basquete universitário masculino e feminino receberam abusos semelhantes, incluindo ameaças de morte, durante torneios de campeonato em março, disse a NCAA em um comunicado na sexta-feira. .

A NCAA analisou atletas que participam em desportos que atraem maior interesse em apostas – futebol e basquetebol, entre outros – e descobriu que o abuso online é generalizado. Signify, uma empresa de inteligência artificial e parceira da NCAA, cobriu 1.000 jogadores de basquete universitário masculino e feminino da Divisão I, 64 times, mais de 200 treinadores e 120 dirigentes de jogos da NCAA durante o March Madness. A análise, que faz parte de uma iniciativa da NCAA destinada a combater o abuso e o assédio online, encontrou 4.000 publicações ou comentários que foram confirmados como abusivos ou ameaçadores durante o March Madness.

A NCAA disse que os dados mostram que as jogadoras de basquetebol feminino receberam aproximadamente três vezes mais ameaças globais do que os jogadores masculinos e que 15-25% dos abusos dirigidos a jogadores, treinadores e dirigentes envolvidos nos desportos universitários mais populares estavam relacionados com apostas.

“Indivíduos que assediam atletas, amadores ou profissionais, por causa de apostas esportivas não devem ser tolerados”, disse Joe Maloney, vice-presidente sênior de comunicações estratégicas da American Gaming Association, à ESPN em comunicado. “É importante ressaltar que o mercado legal de apostas esportivas está fornecendo a transparência crítica para discutir soluções para reduzir o assédio aos jogadores pela primeira vez – uma oportunidade que os atores ilegais do mercado não oferecem. Esperamos continuar nosso diálogo com a NCAA, ligas profissionais e outras partes interessadas no objetivo universal comum de reduzir o assédio aos atletas.”

Em março, Armando Bacot, atacante do time masculino de basquete da Carolina do Norte, disse aos repórteres que recebeu dezenas de mensagens diretas nas redes sociais criticando-o por seu desempenho na vitória do Tar Heels sobre o Michigan State na segunda rodada do torneio da NCAA.

“É terrível”, disse Bacot. “Mesmo no último jogo, acho que não consegui rebotes suficientes ou algo assim. Achei que joguei muito bem no último jogo, mas olhei para meus DMs e recebi mais de 100 mensagens de pessoas me dizendo que eu era péssimo e outras coisas assim porque não consegui rebotes suficientes.”

Os dados divulgados coincidem com os esforços da NCAA para proibir as apostas esportivas de oferecer apostas prop para jogadores universitários. As apostas prop incluem apostas como acima/abaixo nos pontos ou rebotes de um jogador. Ohio, Louisiana, Maryland e Vermont aprovaram legislação recente que proíbe apostas prop em jogadores universitários, e mais estados estão considerando a questão.

Joe Brennan, consultor de jogos de longa data na Internet e agora diretor executivo da casa de apostas esportivas online Prime Sports, acredita que a NCAA está analisando a questão “do lado errado do telescópio”.

“Este é, antes de mais nada, um problema de mídia social”, disse Brennan. “A exigência da NCAA de proibir adereços de jogadores universitários é uma distração das causas profundas e das soluções prováveis. O discurso abusivo contra equipes e jogadores é uma triste realidade nos esportes competitivos. … É lamentável que as apostas esportivas agora também tenham se tornado outro assunto em isso, mas certamente não começou.”