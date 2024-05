NCAA e Power 5 concordam em acordo que permitirá que as escolas paguem aos jogadores

A NCAA e suas cinco conferências de poder concordaram em permitir que as escolas paguem diretamente aos jogadores pela primeira vez nos mais de 100 anos de história dos esportes universitários.

A NCAA e as suas ligas estão a avançar com um acordo multibilionário para resolver três casos antitrust federais pendentes. A NCAA pagará mais de US$ 2,7 bilhões em danos ao longo de 10 anos a atletas antigos e atuais, disseram fontes à ESPN. Fontes disseram que as partes também concordaram com um plano de divisão de receitas que permite que cada escola compartilhe até cerca de US$ 20 milhões por ano com seus atletas.

“As cinco conferências de autonomia e o acordo da NCAA com os termos do acordo são um passo importante na reforma contínua dos esportes universitários que proporcionará benefícios aos estudantes-atletas e proporcionará clareza no atletismo universitário em todas as divisões nos próximos anos”, disse o presidente da NCAA, Charlie Baker. e os cinco comissários da conferência de poder disseram numa declaração conjunta na noite de quinta-feira.

“Este acordo também é um roteiro para os líderes esportivos universitários e o Congresso garantirem que esta instituição exclusivamente americana possa continuar a oferecer oportunidades incomparáveis ​​para milhões de estudantes. Toda a Divisão I tornou possível o progresso de hoje, e todos nós temos trabalho a fazer para implementar o termos do acordo à medida que o processo legal continua. Esperamos trabalhar com nossos vários grupos de liderança de estudantes-atletas para escrever o próximo capítulo dos esportes universitários.”

Todos os atletas da Divisão I desde 2016 são elegíveis para receber uma parte como parte da classe de liquidação. Em troca, os atletas não podem processar a NCAA por outras potenciais violações antitruste e retirar as suas queixas em três casos abertos – House v. NCAA, Hubbard v. NCAA e Carter v. NCAA.

Os termos do acordo devem ser aprovados pela juíza Claudia Wilken, que preside os três casos. Espera-se que esse processo leve vários meses, e fontes disseram que as escolas provavelmente começarão a compartilhar receitas no outono de 2025. O conselho de governadores e líderes da NCAA do ACC, Big Ten, Big 12, SEC e Pac-12 votaram para aceitar os termos gerais apresentado em um documento de 13 páginas.

Notre Dame também concordou com o acordo como membro do ACC.

“O acordo, embora indesejável em muitos aspectos e prometendo apenas estabilidade temporária, é necessário para evitar o que seria a falência do atletismo universitário”, disse o presidente da Notre Dame, John I. Jenkins, em comunicado. “Para salvar a grande instituição americana de esportes universitários, o Congresso deve aprovar uma legislação que evite a atual colcha de retalhos de leis estaduais; para criar e fazer cumprir regras que protegerão nossos alunos-atletas e ajudarão a garantir a equidade competitiva entre nossas equipes.”

O acordo não resolve todas as questões jurídicas pendentes que revolucionaram o negócio do desporto universitário e desestabilizaram a indústria multibilionária. Os atletas e os seus defensores ainda estão a lutar para se tornarem empregados ou encontrar outras formas de negociação colectiva no futuro, o que poderia remodelar um acordo de partilha de receitas. O acordo desta semana, porém, diminui potencialmente a exposição da NCAA a litígios antitruste, que tem sido a ferramenta mais poderosa para pressionar as escolas a fornecerem mais aos atletas.

“Reconhecemos que estamos apenas na vanguarda de todo esse processo”, disse o diretor atlético de Illinois, Josh Whitman, que recentemente assumiu a presidência do Conselho da Divisão I da NCAA. “Há muito a ser resolvido enquanto tentamos realmente envolver alguns dos detalhes que estamos implementando agora.”

Steve Berman, co-líder dos advogados dos atletas ao lado do veterano advogado antiferrugem Jeffrey Kessler, disse que o acordo desta semana parece uma “linha de chegada”, mas que os casos só serão oficialmente encerrados por vários meses. Outros advogados antitruste disseram à ESPN que o acordo pode ser desfeito se os atletas optarem por não participar de um caso antitruste separado e pendente ou se Wilken rejeitar os termos do acordo. Berman disse que continua confiante de que o acordo será válido.

“Estou extremamente orgulhoso”, disse Berman. “Esta é uma mudança revolucionária que nunca pensei que aconteceria quando comecei. Estou emocionado pelos estudantes-atletas porque isso será uma mudança de vida para todos eles.”

Até o final desta semana, as partes planejam alertar Wilken – que presidiu os casos antitruste de maior impacto da última década – de que apresentarão os detalhes finais ao tribunal nos próximos 30 dias.

Se Wilken aprovar esses detalhes em uma audiência preliminar, que provavelmente ocorrerá em julho, Berman disse que os advogados dos demandantes publicarão um site e distribuirão um aviso a todos os jogadores explicando os benefícios potenciais de permanecer na classe e as opções para contestar ou optar. fora da aula.

Os membros da classe geralmente têm um período de mais de 30 dias para levantar objeções ou cancelar um acordo. Se os jogadores desistirem, eles desistirão de qualquer dinheiro que receberiam pelos danos, mas manterão o direito de processar a NCAA e suas escolas no futuro por violações antitruste.

O que saber •O acordo, que ainda precisa ser aprovado por um juiz, resolverá três casos antitruste federais pendentes – mas não todas as questões jurídicas que a NCAA enfrenta. •Sob os termos do acordo, a NCAA pagará mais de US$ 2,7 bilhões em danos ao longo de 10 anos a atletas antigos e atuais, disseram fontes. •O acordo também inclui um plano de partilha de receitas que permite a cada escola partilhar até cerca de 20 milhões de dólares por ano com os seus atletas, disseram as fontes. •Todos os atletas da Divisão I desde 2016 são elegíveis para receber uma parte como parte da classe de acordo – mas se o fizerem, não poderão processar a NCAA por outras possíveis violações antitruste. •Os atletas podem se opor ao acordo ou optar por não participar da classe de acordo. •Uma série de fórmulas elaboradas por um economista esportivo será usada para decidir como dividir o dinheiro entre mais de 10 mil ex-atletas e atuais atletas. •As escolas provavelmente começarão a partilhar receitas no outono de 2025, disseram as fontes.

Há pelo menos um outro processo antitruste pendente não coberto pelo acordo desta semana. O ex-jogador de futebol americano do Colorado, Alex Fontenot, está processando a NCAA por restringir a forma como ela compartilha a receita dos direitos de TV com os jogadores. A NCAA e os advogados do caso da Câmara argumentaram que as reivindicações de Fontenot deveriam ser consolidadas com as outras ações porque são muito semelhantes. No entanto, um juiz do Colorado negou o pedido na manhã de quinta-feira.

Garrett Broshuis, advogado de Fontenot (que ajudou a negociar um acordo importante em nome dos jogadores das ligas menores de beisebol nos últimos anos), disse à ESPN que eles estão monitorando de perto o acordo desta semana. Eles podem considerar a possibilidade de sair assim que virem os termos do acordo, o que tornaria a paz que a NCAA e as suas conferências esperam que estejam a comprar tenha uma vida muito curta.

Berman disse acreditar que a juíza do caso de Fontenot poderá mudar de opinião assim que os termos do acordo forem aprovados. Ele também disse que acha improvável que muitos atletas deixem passar o dinheiro potencial do acordo e assumam o risco de se juntar ao caso de Fontenot.

“Alguns atletas podem receber dezenas de milhares ou mais de cem mil [dollars] no acordo”, disse Berman. “Eles teriam que escolher para ver se conseguiriam fazer melhor por conta própria.”

Berman disse à ESPN que uma série de fórmulas elaboradas por um economista esportivo será usada para decidir como dividir os US$ 2,7 bilhões em indenizações entre mais de 10 mil ex-atletas e atuais atletas. Ele disse que parte do dinheiro será dividida igualmente entre todos os associados, mas outras partes serão alocadas com base no valor de mercado do atleta. Métricas como contagem instantânea de carreira ou classificação por estrelas de um jogador no recrutamento podem determinar seu pagamento, disse ele.

Coletar dados para inserir essa fórmula pode ser um processo complicado, e Berman disse que espera que as escolas forneçam “dados granulares” em vez de exigir que os jogadores enviem reivindicações por conta própria.

Os termos do acordo fornecem uma janela de 10 anos para o pagamento integral dos US$ 2,7 bilhões. Berman disse que cada jogador da classe receberá um cheque anual no valor de 10% do dinheiro devido. Ele disse que Wilken aprovará quanto dinheiro será destinado aos honorários advocatícios.

Vários diretores esportivos disseram à ESPN que estão esperançosos de que o acordo estabeleça as bases para um sistema em que o sucesso em campo dependa menos de quais escolas podem gastar mais dinheiro. Fontes disseram que alguns dos desafios a resolver incluem descobrir como distribuir o dinheiro da partilha de receitas de uma forma que atenda às necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, cumprir as leis do Título IX e se as escolas podem recuperar o controle do mercado para atletas universitários, que foi terceirizado durante nos últimos três anos para impulsionar coletivos, que pagam atletas por meio de acordos de endosso de nome, imagem e semelhança.

Berman disse que o acordo inclui um “mecanismo” que ele acredita que tornará mais fácil para as escolas controlarem o mercado para acordos NIL de terceiros. Ele se recusou a fornecer mais detalhes. Vários diretores esportivos disseram à ESPN esta semana que estavam otimistas, mas incertos sobre se o acordo lhes daria espaço legal suficiente para recuperar o controle.

“Acho que temos uma chance agora de realmente remodelar o modelo da maneira mais significativa de todas as nossas vidas, e talvez da maneira mais significativa que já existiu”, disse Whitman, o novo presidente do Conselho da Divisão I.

Questionado se ele achava que o acordo forneceu as ferramentas que a NCAA e suas escolas precisam para retomar o controle do mercado de atletas universitários e adicionar estabilidade ao novo mundo dos esportes universitários, Whitman disse: “Vamos descobrir”.

Heather Dinich da ESPN contribuiu para este relatório.