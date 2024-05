Neeraj Goyat-Whindersson Nunes na eliminatória de Jake Paul-Mike Tyson

O primeiro signatário internacional das Promoções Mais Valiosas de Jake Paul estreará na eliminatória do confronto de Paul com Mike Tyson em 20 de julho, confirmaram autoridades com a ESPN na terça-feira.

O indiano Neeraj Goyat (18-4-2, 8 KOs) competirá pela primeira vez sob a bandeira de MVP contra o superastro brasileiro Whindersson Nunes em uma luta de seis rounds no peso super-médio disputada até 165 libras.

Goyat, 32 anos, é o primeiro lutador indiano a entrar no ranking mundial do WBC e é reconhecido como um dos melhores boxeadores do país. Ele utilizou uma campanha de mídia social no início deste ano em um esforço para conseguir uma briga com Paul, mas em vez disso acabou assinando com a promoção de Paul. Goyat tem mais de um milhão de seguidores no Instagram e apareceu na televisão indiana e em filmes de Bollywood.

Goyat – três vezes detentor do título WBC Asia – venceu nove de suas últimas dez lutas, com sua única derrota sendo para o candidato ao título dos leves e superleves, Jose Zepeda. Mas foi seu vídeo viral que chamou a atenção de Paul quando Goyat voou para Porto Rico para desafiar “The Problem Child” para uma luta de boxe. O vídeo tem mais de 2 milhões de curtidas no Instagram e fez com que os dois rivais em potencial enterrassem a machadinha e unissem forças.

“Eu não poderia estar mais animado para fazer minha estreia como MVP naquele que promete ser o maior evento de boxe da história”, disse Goyat. “Com milhões de fãs na Índia observando cada movimento meu, não estou lutando apenas por mim mesmo; estou lutando para fazer história e deixar meu país orgulhoso. Obrigado a Nakisa e a toda a equipe MVP e, claro, à Netflix por esta oportunidade de brilhar no maior palco imaginável, espero que todos os indianos ao redor do mundo sintonizem este evento histórico.”

Nunes é uma estrela global que possui pouco menos de 60 milhões de seguidores no Instagram e é conhecido principalmente por sua comédia. O lutador de 29 anos está 0-1 como boxeador profissional, mas competiu em diversas lutas de exibição, principalmente contra o ex-campeão mundial de duas divisões Acelino “Popo” Freitas. A derrota de Nunes no boxe profissional aconteceu na eliminatória de KSI x Tommy Fury em outubro passado, quando ele perdeu por decisão unânime para Nathan “My Mate Nate” Bartling.

Goyat x Nunes se junta a uma eliminatória carregada que conta com Ashton “H20” Sylve x Floyd “Kid Austin” Schofield, o lutador de MMA Darren Till fazendo sua estreia no boxe profissional contra o ex-campeão dos médios Julio Cesar Chavez Jr. e Amanda Serrano pelo indiscutível campeonato feminino dos superleves de Taylor. O evento acontece no AT&T Stadium em Arlington, Texas e será transmitido ao vivo pela Netflix.

“Ao apresentar mais duas estrelas internacionais, Neeraj Goyat e Whindersson Nunes, junto com o resto do nosso card histórico, estamos complementando estrategicamente Paul vs. Tyson e Taylor vs. Serrano 2 para impulsionar o envolvimento patriótico com o evento de dois dos maiores países. do mundo”, disseram Bidarian e Paul, cofundadores da Most Valuable Promotions, por meio de comunicado. “Neeraj Goyat é indiscutivelmente o maior boxeador indiano de todos os tempos e agora terá a oportunidade de representar a Índia em um dos maiores eventos de boxe de todos os tempos. Whindersson Nunes está retornando aos ringues contra um boxeador muito mais experiente e isso mostra como ele é um brasileiro durão, pronto para enfrentar o desafio – você tem que respeitar isso.

“Esses dois lutadores são máquinas de conteúdo viral e possuem torcedores incrivelmente leais e enorme alcance na Índia e no Brasil. Não se trata apenas de confrontos emocionantes; trata-se de unir fãs de todo o mundo para uma experiência inesquecível e para fazer crescer o esporte do boxe .”