Nelly Korda acerta 10 no 12º lugar e acerta 80 no Aberto Feminino dos EUA

LANCASTER, Pensilvânia – Nelly Korda ainda não tinha completado três buracos no Aberto Feminino dos Estados Unidos quando se agachou e baixou a cabeça, incrédula, após seu terceiro arremesso direto – todos eles de dentro de 21 metros de distância – caiu em um fluxo.

Ela saiu do buraco 12, par 3, no Lancaster Country Club com um 10.

Não melhorou muito a partir daí.

“Tirar 10 em um par 3 definitivamente não fará nenhum bem no Aberto dos Estados Unidos”, disse Korda quando seu pesadelo de início no maior campeonato de golfe feminino terminou com 80.

“Apenas um dia ruim no escritório.”

Nelly Korda teve um início chocante no Aberto Feminino dos Estados Unidos quando fez 10 em seu terceiro buraco e terminou com 80, igualando sua pior pontuação como profissional. Imagens Getty

Korda chegou ao Aberto Feminino dos Estados Unidos como grande favorita, com seis vitórias em seus últimos sete torneios, incluindo um major que empatou o recorde do LPGA por cinco vitórias consecutivas.

Foi isso que tornou os 10 mais imperfeitos tão chocantes.

Não ajudou o fato de dois grupos estarem no tee no buraco 12 de 161 jardas – Korda teve uma espera de cerca de 25 minutos – e ela viu os problemas se desenrolarem antes de puxar um taco. No grupo da frente, Gaby Lopez ficou perto da água. A tacada inicial de Ingrid Lindblad rolou para a água.

Korda curiosamente escolheu o ferro 6 – a maioria dos jogadores não tanto quanto ela acertou o ferro 7 – e deu um pulo forte para um bunker traseiro. E então o problema começou.

Korda disse que tinha uma folha debaixo da bola de golfe, e a tacada do bunker saiu um pouco quente e rolou – e rolou – passando pelo pino frontal e saindo da frente falsa e depois desapareceu no riacho.

“Não pude realmente fazer nada sobre isso”, disse ela. “Sim, apenas acertei algumas fichas realmente ruins, uma e outra vez.”

Ela tocou um tom baixo encosta acima, mas o som bateu na colina e rolou de volta para a água. Ela fez outra queda de pênalti, jogou outro arremesso baixo que foi apenas um pouco melhor, ainda não o suficiente para evitar rolar de volta para a água.

Ela acertou na terceira vez, apenas para errar uma tacada de 8 pés e acertar 10 bogey sétuplos. Korda saiu do green, tirou a viseira e colocou a mão na testa por alguns segundos, depois foi para o 13º tee .

Uma equipe de vídeo manteve a câmera fixa no marcador ambulante enquanto “+1” foi alterado para “+8” ao lado de seu nome.

Ela ainda tinha 15 buracos pela frente em um percurso que não apresentava muitas chances de gol. Apenas três jogadores da onda matinal quebraram o par, com 1 abaixo de 69. Seu objetivo?

“Eu realmente não queria filmar 80”, disse Korda. “E eu continuei fazendo bogeys.”

Foi sua segunda rodada consecutiva de 80 no Aberto Feminino dos Estados Unidos, separados por 11 meses e cerca de 3.000 milhas – Korda acertou 80 na rodada final em Pebble Beach no verão passado.

As únicas rodadas mais altas em sua carreira foram 81 – uma no Kraft Nabisco Championship de 2014, quando ela tinha 15 anos, e outra no US Women’s Open de 2013, aos 14 anos.

O buraco 12 foi o mais difícil da rodada de abertura. O tee foi avançado e o pino ficou na frente de um green que desce de trás para frente, com um pitch um pouco mais severo que manda as bolas para o riacho.

Estava jogando quase uma tacada completa acima do par quando os grupos da tarde começaram a jogar. Também houve alguma execução suspeita por parte de Korda, começando pela seleção do clube.

Sei Young Kim também observou o grupo à frente cair na água, embora isso a tenha ajudado a perceber que o vento estava mais forte do que poderia parecer. Ela tinha um ferro 8 na mão e depois mudou para um ferro 7, que acertou 18 pés atrás da bandeira.

Korda estava entre o ferro 7 e o ferro 6 e pegou o taco mais forte, depois recuou uma distância do taco.

“Eu simplesmente não sabia no que acertar”, disse ela. “Às vezes não é muito bom ver as meninas brincando na sua frente por causa delas – Gaby quase na água, e acho que Ingrid entrou na água. Foi apenas um dia difícil.”

Ela também flertou com os problemas ao jogar em um tom baixo em vez de um arremesso mais seguro atrás do buraco.

Acontece que isso foi apenas o começo de seus problemas. Ela ficou em situação difícil no par 5 13 e teve que dar duas tacadas de 55 pés para o par. Ela perdeu uma tacada parcial de 3 pés no dia 15 e uma tacada parcial de 5 pés no dia 17.

Korda não fez seu primeiro birdie até seu 12º buraco, nº 3, quando acertou uma tacada de 3,6 metros e sorriu com uma falsa celebração. Dois buracos depois, no entanto, ela errou um par putt de 4 pés e quase encontrou a água no sexto par 3, levando ao bogey.

Ela terminou com uma aproximação colina acima até o nono, que a deixou a 55 pés de distância com uma tacada rápida para um pino frontal. Ela correu 3,6 metros e errou seu sexto bogey, para acompanhar um sétuplo bogey em um buraco onde deixou sua marca pelos motivos errados.

“Eu sou humano”, disse Korda. “Terei dias ruins. Joguei golfe muito bom até agora. Hoje foi apenas um dia ruim. É tudo o que posso dizer.”