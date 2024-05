Nelly Korda – ‘Não pensei’ sobre o recorde de vitórias consecutivas do LPGA

CLIFTON, NJ – A história pode estar acenando para Nelly Korda neste fim de semana, mas a atual jogadora de golfe número 1 do mundo disse na quarta-feira que sua vida ocupada fora do campo impediu que esses pensamentos entrassem em sua mente.

“Para ser honesto”, disse Korda, “não pensei nisso”.

Com uma vitória na Cognizant Founders Cup, Korda conquistaria sua sexta vitória consecutiva no torneio, estabelecendo uma referência LPGA para vitórias consecutivas.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Korda, no entanto, teve muito o que mantê-la ocupada para ajudar a manter sua mente fora do registro.

Depois de descansar depois de vencer a Chevron, Korda organizou seu primeiro evento amador júnior – um torneio só para meninas na semana passada em sua cidade natal, Bradenton, Flórida. Na segunda-feira, ela estava em Nova York, andando no tapete do Met Gala.

“Não tive muito tempo para pensar sobre isso”, disse Korda sobre o disco em meio à sua agenda lotada.

Nelly Korda, que busca vencer seu sexto torneio LPGA consecutivo neste fim de semana, pisou no prestigiado Met Gala na noite de segunda-feira. Ela foi a primeira golfista profissional a participar do evento desde Tiger Woods em 2013. Dia Dipasupil/Getty Images

Ela disse que sua mente está focada em aumentar seu treinamento e o curso no Upper Montclair Country Club, que é o local da Cognizant Founders Cup deste fim de semana e também onde ela não conseguiu passar em maio passado.

“Este campo de golfe é difícil”, disse Korda. “É muito, muito estreito no tee, o áspero é muito penalizador. E está molhado este ano, então é ainda pior.

“Portanto, não me precipite muito e tente uma tentativa de cada vez. Por mais chato que pareça ou quantas vezes vocês vão me ouvir dizer isso, esse é o lema e vou segui-lo. isto.”

Além de não ter sido eliminado na Cognizant Founders Cup do ano passado, Korda também não compareceu ao fim de semana no evento seguinte – o KPMG Women’s PGA Championship, que também aconteceu em Nova Jersey.

“Meu histórico não tem sido o melhor em Nova Jersey”, disse Korda. “Então, estou apenas tentando fazer uma tentativa de cada vez e ver no que dá”.

Sua seqüência de vitórias começou no final de janeiro com uma vitória no LPGA Drive On Championship em Bradenton, Flórida. Depois de uma folga de sete semanas, ela voltou à ação em meados de março, depois conquistou mais três vitórias antes de fazer uma pausa na semana anterior ao Campeonato Chevron.

Korda admitiu que o período tem sido mentalmente desgastante, principalmente à medida que ela se aproxima do recorde. É por isso que ela faltou ao JM Eagle LA Championship em Los Angeles após sua última vitória.

“Eu simplesmente senti que mentalmente precisava descansar”, disse Korda. “Eu estava tão cansado mentalmente ao passar por todas aquelas situações e momentos de alta pressão.”