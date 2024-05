Nelly Korda vence o Mizuho Americas Open pela 6ª vitória nas últimas 7 partidas

JERSEY CITY, NJ – Com o fim de sua seqüência de vitórias recordes, Nelly Korda voltou a fazer o que faz de melhor: vencer.

Nelly Korda venceu um confronto de back-nine com Hannah Green da Austrália com um par no buraco 18 para capturar o Mizuho Americas Open por uma tacada no domingo, para sua sexta vitória em sete partidas no LPGA Tour este ano.

“Oh, meu Deus, seis”, disse Korda. “Eu não consigo nem me recompor agora com isso, o confronto direto que Hannah e eu tivemos praticamente o dia todo. Não foi minha melhor coisa hoje, mas lutei muito duro nos nove últimos.”

“Foi incrível dividir o palco com Hannah.”

A vitória fez do americano de 25 anos o quarto jogador do torneio a vencer seis vezes antes de 1º de junho, juntando-se aos membros do Hall da Fama do LPGA Babe Zaharias (1951), Louise Suggs (1953) e Lorena Ochoa (2008). Ela também é a primeira jogadora desde Inbee Park (2013) a registrar seis vitórias em uma única temporada.

O recorde do LPGA de vitórias em uma temporada é 13, de Mickey Wright em 1963.

A 14ª vitória na carreira de Korda veio uma semana depois que sua seqüência recorde de cinco vitórias consecutivas em torneios foi conquistada por Rose Zhang na Cognizant Founders Cup. Zhang desistiu na quinta-feira após três buracos devido a um problema intestinal.

Depois de jogar os nove primeiros em 2 over e receber uma cutucada motivacional do caddie Jason McDede, Korda combinou birdies com Green nos buracos 10, 13 e 15 no cênico Liberty National para permanecer empatado na liderança aos 14 abaixo. A dupla igualou os únicos dois vencedores múltiplos do tour este ano.

Korda, líder do terceiro round por dois arremessos, acertou 71 no round final e terminou com 14 abaixo de 274. Green, que buscava sua terceira vitória, fez 70 e terminou em 275.

Nelly Korda é a primeira jogadora desde Inbee Park (2013) a registrar seis vitórias em uma única temporada. Sarah Stier/Getty Images

“Quero dizer, há algo especial na dificuldade de não ter o que você tem de melhor e ainda assim ser capaz de realizá-lo mentalmente”, disse Korda.

Depois que Korda colocou seu drive no fairway no par 4 nº 18, Green puxou seu drive para a esquerda áspera. Seu segundo para o green foi curto e esquerdo e ainda em situação difícil. Depois que Korda atingiu sua aproximação a 15 pés do buraco, o chip de Green sobre um bunker pousou 10 pés na frente do buraco e depois rolou um pouco para trás.

Korda fez uma tacada e finalizou, enquanto a tacada de Green para estender o torneio para um playoff nunca tocou no buraco.

Korda então levantou as mãos e aceitou os aplausos da multidão neste evento realizado com vista para o horizonte da cidade de Nova York e a Estátua da Liberdade ao fundo.

“Quero dizer, perder para Nelly é – é triste, mas também é Nelly Korda”, disse Green. “Você sabe, como se ela fosse obviamente tão dominante agora. Sentir-se em segundo lugar atrás dela é muito bom. Infelizmente, o bicho-papão no último tem um gosto um pouco amargo.”

Jennifer Kupcho, que perdeu este evento nos playoffs com Zhang no ano passado, terminou empatada em terceiro lugar com a estreante Gabriela Ruffels da Austrália e Ariya Jutanugarn e Chanettee Wannasaen, ambas da Tailândia.

Jogando horas antes da partida dos líderes, Wannasaen fez a melhor rodada do dia com 7 abaixo de 65. Jutanugarn fez 70, Kupcho acertou 71 e Ruffels fez 72 ao terminar em terceiro pela segunda semana consecutiva.

Depois de serem empatados na liderança por Ayaka Furue do Japão e Kupcho com nove buracos para jogar, Korda e Green transformaram o torneio em uma corrida de dois jogadores com seus birdies correspondentes para abrir uma vantagem de quatro tacadas sobre o resto do campo. Quando um chegou perto, o outro o seguiu.

Furue terminou em um grande grupo com 9 abaixo.

Korda é o oitavo jogador a vencer seis vezes em um ano desde 1980. As outras são Betsy King (1989), Annika Sorenstam (1997, 2003), Karrie Webb (1999, 2000), Lorena Ochoa (2006, 2008), Park, Beth Daniel (1990) e Yani Tseng (2011).

Korda ganhou US$ 450.000, elevando seus ganhos de carreira para US$ 11.880.981 e seus ganhos de temporada para US$ 2.943.708.

A turnê tem uma semana de folga e depois segue para Lancaster, na Pensilvânia, para o US Women’s Open. Korda sonhava em conquistar o título, mas ainda não conseguiu.

“Obviamente está no topo da minha lista de prioridades”, disse ela. “Eu só sei que nunca há nada de bom quando você coloca mais pressão sobre si mesmo. Só vou ficar na minha bolha naquela semana e tentar uma tentativa de cada vez.”

Se o fizer, talvez o número 7 não esteja muito longe.