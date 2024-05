Nenhuma acusação de crime de ódio foi apresentada contra o homem que gritou insultos racistas no time de basquete feminino de Utah

A O promotor do norte de Idaho não apresentará acusações de crimes de ódio contra um jovem de 18 anos acusado de gritar uma calúnia racista contra membros do time de basquete feminino de Utah durante o torneio da NCAA.

O vice-procurador da cidade de Coeur d’Alene fez o anúncio na segunda-feira, escrevendo em um documento de decisão de acusação que embora o uso da calúnia fosse “detestável” e “incrivelmente ofensivo”, não havia evidências sugerindo que o homem fosse ameaçar danos físicos às mulheres ou à sua propriedade. Isso significa que a conduta é protegida pela Primeira Emenda e não pode ser acusada de acordo com a lei de assédio malicioso de Idaho, escreveu Ryan Hunter.

Os membros do time de basquete da Universidade de Utah estavam hospedados em um hotel Coeur d’Alene em março, enquanto competiam no Torneio da NCAA nas proximidades de Spokane, Washington. Os membros da equipe estavam caminhando de um hotel para um restaurante quando disseram que um caminhão apareceu e o motorista gritou uma calúnia racista para o grupo. Depois que a equipe deixou o restaurante, o mesmo piloto voltou e foi “reforçado por outros”, acelerando os motores e gritando novamente com os jogadores, disse Tony Stewart, funcionário da Força-Tarefa de Relações Humanas do Condado de Kootenai, durante uma entrevista coletiva em breve. depois do evento.

Os encontros foram tão perturbadores que deixaram o grupo preocupado com sua segurança, disse a técnica do Utah, Lynne Roberts, alguns dias depois.

Os extremistas de extrema direita mantêm presença na região há anos. Em 2018, pelo menos nove grupos de ódio operavam na região de Spokane e no norte de Idaho, de acordo com o Southern Poverty Law Center.

“Tivemos vários casos de algum tipo de crime de ódio racial contra o nosso programa e (foi) incrivelmente perturbador para todos nós”, disse Roberts. “No nosso mundo, no atletismo e nos ambientes universitários, é chocante. Há tanta diversidade num campus universitário e por isso não estamos expostos a isso com muita frequência.”

Autoridades da Universidade de Utah se recusaram a comentar sobre a decisão do promotor na quarta-feira.

No documento que detalha a decisão, Hunter disse que a polícia entrevistou quase duas dúzias de testemunhas e se debruçou sobre horas de vídeo de vigilância. Várias testemunhas confiáveis ​​descreveram uma calúnia racista lançada contra o grupo enquanto eles caminhavam para jantar, mas suas descrições do veículo e da pessoa que gritou a calúnia variaram, e a polícia não conseguiu ouvir nenhum áudio dos gritos nas fitas de vigilância. .

Também não havia nenhuma evidência que conectasse o encontro antes da equipe chegar ao restaurante com o que aconteceu quando eles saíram, escreveu Hunter. Ainda assim, a polícia conseguiu identificar os ocupantes de um veículo de passageiros prateado envolvido no segundo encontro, e um deles – um estudante do ensino médio de 18 anos – teria confessado ter gritado uma calúnia e uma declaração obscena para o grupo, Hunter. disse.

Os promotores consideraram a possibilidade de apresentar três possíveis acusações contra o homem – assédio malicioso, conduta desordeira ou perturbação da paz – mas decidiram que não tinham provas suficientes para apoiar qualquer uma das três acusações.

Isso ocorre porque a lei de crimes de ódio de Idaho só considera o assédio racial um crime se for feito com a intenção de ameaçar ou causar danos físicos a uma pessoa ou à sua propriedade. O homem que gritou a calúnia disse à polícia que fez isso porque achou que seria engraçado, escreveu Hunter.

“Deixando de lado o absurdo dessa afirmação e o processo de pensamento abjetamente repugnante necessário para acreditar que seria engraçado dizer algo tão abominável”, isso mina a premissa de que o homem tinha a intenção específica de intimidar e assediar, escreveu Hunter.

O discurso odioso também não atendeu aos requisitos da conduta desordeira de Idaho e da perturbação das leis de paz, que tratam principalmente de quando e onde ocorre ruído ou comportamento indisciplinado. As calúnias foram gritadas em uma via movimentada durante o início da noite e, portanto, o nível de ruído não era incomum para aquela hora e lugar.

Hunter escreveu que seu escritório compartilha da indignação provocada pela “declaração abominavelmente racista e misógina” do homem, e nos unimos na condenação inequívoca dessa declaração e do uso de calúnia racial neste caso, ou em qualquer circunstância. lei, constituem a base para o processo criminal neste caso.”