Netflix investe em programação esportiva ao vivo com NFL, WWE e boxe – o UFC é o próximo?

Durante anos, o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, prometeu que o serviço de streaming que possui 270 milhões de assinantes não tinha interesse em se envolver em programação esportiva ao vivo.

Essa filosofia mudou muito nos últimos meses, especialmente com a notícia de que a Netflix fechou um acordo com a NFL para trazer os jogos do dia de Natal para o serviço de streaming pelos próximos três anos. A parceria será lançada em 2024 com dois jogos apresentando Kansas City Chiefs x Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens x Houston Texans.

Nenhum detalhe financeiro em torno do acordo foi revelado, mas considerando que a Amazon pagou US$ 1 bilhão por ano por um único jogo todas as semanas nas noites de quinta-feira, é seguro dizer que a Netflix não obteve um desconto ao negociar com a NFL.

“No ano passado, decidimos fazer uma grande aposta ao vivo – explorando grandes fãs de comédia, reality shows, esportes e muito mais”, disse Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, em um comunicado à imprensa. “Não há eventos anuais ao vivo, esportivos ou outros, que se comparem ao público que o futebol da NFL atrai. Estamos muito entusiasmados porque os jogos do dia de Natal da NFL estarão apenas na Netflix.”

Os jogos de futebol que vão para a Netflix começam cinco meses após a próxima luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, que acontecerá em 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington, Texas. A Netflix também pagou US$ 5 bilhões para lançar o principal programa da WWE Segunda à noite cruaque começa a ser transmitido na plataforma de streaming em 2025.

Apesar dos executivos da Netflix terem resistido durante anos à entrada na programação esportiva ao vivo, parece que 2024 é o ano que finalmente mudou esses planos. Não faz mal que a Netflix possua a maior base de assinantes por uma ampla margem, com 270 milhões de assinantes, e a Amazon esteja em um distante segundo lugar, com 200 milhões de assinantes – esse último número se deve, pelo menos parcialmente, ao serviço Amazon Prime que muitos clientes usam. para frete expresso gratuito, em vez de transmitir os episódios mais recentes de Cair ou Os meninos.

Com a Netflix agora claramente investida em programação esportiva ao vivo, o que vem a seguir? Bem, a resposta fácil é o UFC.

Os direitos de transmissão do UFC são exclusivos da ESPN até 2025, mas não é segredo que as negociações para um novo contrato devem começar em breve. A ESPN tem uma janela de negociação exclusiva a partir de janeiro, onde a rede pode bloquear o UFC sem permitir que a organização receba ofertas de outros licitantes, embora seja altamente improvável que os dois lados cheguem a um acordo antes que esse prazo expire.

O presidente do TKO Group Holdings, Mark Shapiro, falou com entusiasmo sobre o relacionamento que o UFC compartilha com a ESPN, especialmente depois de fechar um acordo que incluía transmissões pay-per-view – uma das partes mais lucrativas de todo o modelo de negócios do UFC. A ESPN continua sendo o padrão ouro para transmissão esportiva, mas a rede sofreu uma série de golpes nos últimos anos que resultaram na conquista de uma grande fatia do mercado por outros players.

Além da televisão linear (ou seja, cabo, satélite, etc.) que enfrenta um futuro tumultuado, os proprietários da ESPN na Disney elogiaram abertamente planos para procurar parceiros no negócio, o que significa novos proprietários investindo na empresa. A Disney não quer abrir mão do controle acionário, mas um influxo de dinheiro como investimento na ESPN certamente não faria mal.

Para tornar as coisas ainda mais obscuras, a ESPN anunciou recentemente o lançamento do Venu Sports – um serviço de streaming específico para esportes lançado no outono de 2024 que reúne canais da ESPN, FOX e Warner Bros. Isso significa que a ESPN está fazendo parceria com redes que a empresa anteriormente considerava rivais.

A CNBC estimou que o serviço poderia custar entre US$ 45 e US$ 50 por mês.

A ESPN também enfrenta outra negociação cara de direitos de transmissão com a NBA, que atualmente busca um novo acordo. A NBA está atualmente dividida em duas redes com ESPN/Disney e Turner Sports (uma divisão da Warner Bros. Discovery), mas há novos licitantes que poderiam levar um novo acordo a números astronômicos.

Na verdade, a NBCUniversal está tentando roubar pelo menos parte do pacote de jogos depois de fazer uma oferta colossal de US$ 2,5 bilhões por ano à NBA.

Embora todos os sinais apontem para que a Disney/ESPN mantenha a parceria com a NBA, esse preço atingirá a empresa diretamente quando o acordo entrar em vigor. Disney – para tomar algumas decisões difíceis sobre onde o dinheiro deveria ser gasto em futuros acordos de direitos de transmissão.

O UFC continua sendo um ativo valioso para a ESPN, especialmente com o lançamento do serviço de streaming ESPN+. Mas com a queda de assinantes da ESPN+ nos últimos dois trimestres e em três dos últimos quatro, é difícil adivinhar o que a Disney faz ao preencher uma lista de desejos para futuros parceiros.

Como o UFC provavelmente buscará o dobro do valor do pacote anterior assinado com a ESPN – algumas estimativas chegam a US$ 3 bilhões ou mais – isso abre a porta para outro potencial pretendente como a Netflix se lançar para a matança. A Netflix obviamente possui muito mais assinantes – 270 milhões contra 24,8 milhões da ESPN+.

Mesmo se você adicionar a televisão linear, a ESPN só está disponível em pouco mais de 70 milhões de lares e isso não chega nem perto da Netflix em escala global.

Não se sabe se a Netflix está realmente interessada em comprar todos ou alguns dos direitos de transmissão do UFC, mas o fato do serviço de streaming já ter parceria com a WWE abre as portas para a construção desse relacionamento. Ninguém previu a chegada da Netflix quando a WWE anunciou o acordo de 10 anos para mudar Segunda à noite crua lá em 2025, mas é impossível não pensar que o UFC não explorará essa opção considerando que eles compartilham os mesmos donos da equipe de wrestling profissional.

Há também uma grande possibilidade de o UFC buscar um pacote dividido semelhante ao da NBA, o que significa que parte do programa da empresa fica com a ESPN e outra parte acaba com um parceiro diferente como a Netflix. Isso poderia permitir que o UFC mantivesse intacto o atual modelo pay-per-view com a ESPN, mas depois fornecesse eventos ao vivo e programação paralela, como especiais, documentários e muito mais, para outro parceiro como a Netflix.

Além da Netflix, outras plataformas de streaming como Apple TV e Amazon poderiam entrar na licitação. No entanto, embora essas empresas tenham dinheiro para gastar, elas não têm os 270 milhões de assinantes que a Netflix tem.

O fato de a Netflix estar entrando de cabeça na programação esportiva ao vivo em 2024 só pode significar que as coisas ficarão mais interessantes quando o UFC começar a buscar um novo acordo que comece em 2026.