Nets aposentará a camisa nº 15 de Vince Carter, que vai para o HOF

NOVA IORQUE – O Brooklyn Nets está aposentando a camisa 15 de Vince Carter, o ala-armador que será consagrado este ano no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

O Nets fez o anúncio em vídeo na quarta-feira que incluía o ex-companheiro de defesa Jason Kidd, cuja camisa 5 foi aposentada pela franquia.

Carter jogou 4 temporadas e meia com o Nets enquanto eles estavam em Nova Jersey, com média de 23,6 pontos. Ele detém o recorde de uma única temporada com 2.070 pontos na temporada 2006-07.

Carter é o terceiro na história da franquia em pontos e está entre os 10 primeiros do Nets em várias outras categorias.

Ele é o único jogador na história da NBA a jogar em quatro décadas. Estreante do ano da NBA em 1999 com o Toronto Raptors, ele foi negociado pelos Raptors para New Jersey em 17 de dezembro de 2004 e jogou com o Nets durante a temporada 2008-09. Sua última temporada, 2019-20, foi com o Atlanta Hawks.

Carter se tornará o sétimo jogador do Nets com uma camisa aposentada. Junto com Kidd, os outros são Julius Erving, Buck Williams, Drazen Petrovic, “Super” John Williamson e Bill Melchionni.