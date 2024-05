Neymar corta pneus de carro de companheiros de equipe após pegadinha com sapato, capturada em vídeo!

O astro do futebol literalmente cortou os pneus do carro de seu companheiro de equipe… tudo depois de uma pegadinha inofensiva.

Na quarta-feira, Lodi pegou os sapatos de Neymar e amarrou-os no centro de treinamento do Al-Hilal… provavelmente nunca imaginou que a vingança seria tão rápida e severa – e cara!

Vídeo com Neymar – o jogador brasileiro com maior pontuação na história da Liga dos Campeões – esfaqueando os pneus do carro de Lodi no estacionamento.