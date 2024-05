NFL International Games 2024: Qual será a programação dos jogos da NFL no exterior e onde eles serão disputados?

Tele NFL a entressafra está a todo vapor, com os jogadores trabalhando em seus níveis de condicionamento físico em campo antes da abertura da cortina em setembro. O Chefes de Kansas City entrará na temporada com grandes esperanças de completar uma conquista sem precedentes no Super Bowl ao conquistar três títulos consecutivos da NFL.

A contagem regressiva para a temporada de 2024 começa oficialmente quando o NFL divulga a programação completa para a próxima temporada e a lista de jogos oficial será lançada em 15 de maio às 20h ET/18h PT.

Travis e Jason Kelce discutem o físico e os hábitos de consumo de Patrick Mahomes em seu podcast

Mas antes da expansão da liga para outros continentes, eles revelaram os cinco jogos internacionais desta temporada, após um enorme aumento no interesse de torcedores fora dos EUA.

A temporada de 2024 da NFL contará com cinco jogos internacionais, com três ocorrendo em Londres, São Paulo e Munique. Aqui está a programação que conhecemos até agora:

Jogo do São Paulo: Green Bay Packers x Philadelphia Eagles

Em uma estreia histórica para a NFL, o primeiro jogo realizado na América do Sul será realizado na Arena Corinthians, em São Paulo, Brasil, no dia 6 de setembro, como o Green Bay Packers enfrenta o Philadelphia Eagles.

Jogo 1 da Série de Londres: TBD x Minnesota Vikings

O primeiro jogo da London NFL Series verá o Minnesota Vikings em ação contra um adversário ainda não nomeado no Tottenham Hotspur Stadium.

Jogo 2 da London Series: TBD x Chicago Bears

O segundo jogo realizado no Tottenham Hotspur Stadium verá o Ursos de Chicago entrará em campo, com seu adversário ainda a ser definido.

Jogo 3 da London Series: TBD x Jacksonville Jaguars (Estádio de Wembley)

O último jogo em Londres será realizado no Estádio de Wembley, com capacidade para 90 mil pessoas, no noroeste de Londres, com o Jaguares de Jacksonville de volta para o 12º jogo na capital inglesa.

Jogo de Munique: TBD vs Carolina Panthers

O futebol alemão da NFL está de volta como sede da Allianz Arena, sede do time de futebol da Bundesliga Bayern de Muniquesediará o Carolina Panteras contra um time sem nome.