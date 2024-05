NFL Schedule 2024: Confira a lista completa de jogos da temporada 2024-2025

Ccom o NFL temporada no horizonte, a expectativa aumenta enquanto os fãs aguardam ansiosamente a revelação da programação de 2024. À medida que o relógio avança para 15 de maio, a excitação atinge um nível febril, com NFL entusiastas de todo o mundo prontos para aprender o roteiro para a jornada de seus times favoritos até a glória.

O maior enredo da próxima campanha gira em torno dos campeões em título, o Chefes de Kansas City, e sua busca pelo terceiro título consecutivo do Super Bowl, sem precedentes. Liderado pela dupla dinâmica de quarterback Patrick Mahomes e o técnico Andy Reid, os Chiefs se estabeleceram como o time a ser batido na AFC, ostentando um currículo impressionante que inclui seis participações consecutivas no AFC Championship Game e três vitórias no Super Bowl nos últimos quatro anos.

Os Chiefs receberão os Ravens no dia da abertura

No entanto, o caminho para o sucesso no Super Bowl está repleto de desafios, já que uma série de zagueiros famosos da AFC estão prontos para destronar os campeões em título. Com rivais como o Buffalo Bills, Baltimore Ravens e Houston TexanCom todos competindo pela supremacia, a próxima temporada promete batalhas intensas e confrontos emocionantes.

Enquanto a NFL se prepara para divulgar o cronograma de 2024 em 15 de maio às 20h horário do leste dos EUA, os torcedores aguardam ansiosamente a revelação dos confrontos que definirão a próxima temporada. Embora a ordem exata dos oponentes permaneça envolta em mistério, a especulação corre solta enquanto fãs e analistas tentam prever os principais confrontos e confrontos marcantes que estão por vir.

Embora o calendário oficial ainda não tenha sido revelado, a liga anunciou anteriormente a lista de adversários de cada equipe em janeiro, dando uma ideia dos possíveis confrontos que o aguardam. Entre os jogos mais aguardados estão:

Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers

Buffalo Bills no Houston Texans

Baltimore Ravens x Kansas City Chiefs

Houston Texans x Kansas City Chiefs

Miami Dolphins contra Los Angeles Rams

Chicago Bears x São Francisco 49ers

Dallas Cowboys x São Francisco 49ers

À medida que a expectativa aumenta e a excitação aumenta, os fãs não podem deixar de se perguntar quais confrontos serão a atração principal da temporada de 2024. Será que Chefes continuarão seu domínio ou surgirá um novo candidato para reivindicar o trono? Só o tempo dirá enquanto a temporada da NFL começa em alta velocidade, proporcionando emoções, drama e momentos inesquecíveis para fãs de todo o mundo.

Lista completa de jogos da NFL 2024-2025

Quando os ingressos da NFL estarão à venda para a próxima temporada?

A data de lançamento para o início da venda de ingressos tende a variar de acordo com o time, mas a maioria dos times terá seus ingressos disponíveis dentro de 30 minutos após o lançamento do cronograma e você pode entrar agora na loteria de ingressos do Super Bowl para ter a chance de comprar ingressos mais cedo do que todos os outros .