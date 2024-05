NFL se curva às datas dos shows de Taylor Swift para a temporada de 2024

EUNum raro reconhecimento do poder exercido pela sensação pop Taylor Swift, a NFL revelou que seu tão aguardado retorno ao Estados Unidos para ela “Turnê das Eras” influenciou significativamente a programação dos jogos para a próxima temporada de 2024.

Enquanto o NFL normalmente opera em seus próprios termos, de Swift a imensa popularidade e os shows lotados em estádios exigiram consideração ao planejar a programação da temporada.

A NFL teve que mudar os jogos para evitar o Eras Tour de Swift

NFL vice-presidente de planejamento de transmissão, Mike Norteenfatizou a necessidade de acomodar as datas da turnê de Swift ao elaborar a programação para o Temporada 2024.

Esta decisão sublinha a intersecção inegável de dois fenómenos culturais: da América esporte favorito e de Swift poder estelar incomparável.

de Swift a influência vai além da mera logística de agendamento.

Durante o Temporada 2023seu relacionamento com o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, cativou os fãs e até contribuiu para aumentar a atenção do time.

As especulações correram soltas sobre o impacto das datas de sua turnê no Chefes programação, com alguns sugerindo que o tempo de certos jogos foi orquestrado para se alinhar com seus shows.

No entanto, Norte rapidamente dissipou esses rumores, atribuindo quaisquer conexões percebidas a mera coincidência.

Um jogo que o NFL não modificou é o Chefes confronto contra o Buffalo Bills.

“Eu vi muitos teóricos da conspiração falando sobre Kansas City em Buffalo no meio da temporada, bem quando Taylor estava jogando contra Toronto.”Norte disse à PA.

“Aquele definitivamente não atingiu nossa tela de radar.”

Quais jogos do Chiefs Swift poderá assistir?

Para fãs ansiosos para pegar os dois NFL ação e Swift performances eletrizantes, três cidades se destacam como hotspots duplos: Indianápolis, Miamie Nova Orleans.

Com Swift programado para enfeitar estádios nessas cidades em Domingos durante a temporada de futebol, o NFL garantiu que os times da casa estariam na estrada.

É aqui que Golfinhos, Santose Colts jogará nessas respectivas semanas:

Golfinhos: 20 de outubro em Colts

Santos: 27 de outubro no Chargers

Colts: 3 de novembro em Vikings

Enquanto Swift turnê irá mantê-la na estrada até dezembroresta a possibilidade de ela frequentar vários Chefes jogos neste outono.

Notavelmente, a abertura da temporada em 5 de setembro e vários jogos em casa subsequentes não coincidem com as datas de sua turnê, oferecendo esperança aos fãs ansiosos por ver sua presença nos dias de jogo.

Aqui está o Chefes jogos que Rápido poderá comparecer no Temporada regular de 2024:

5 de setembro: em casa contra Baltimore Ravens

15 de setembro: em casa contra Cincinnati Bengals

22 de setembro: na estrada contra Atlanta Falcons

29 de setembro: na estrada contra Los Angeles Chargers

7 de outubro: em casa contra o New Orleans Saints

4 de novembro: em casa contra Tampa Bay Buccaneers

10 de novembro: em casa contra Denver Broncos

17 de novembro: na estrada contra Buffalo Bills

24 de novembro: na estrada contra Carolina Panthers

29 de novembro: em casa contra Las Vegas Raiders

15 de dezembro: na estrada contra Cleveland Browns

21 de dezembro: em casa contra Houston Texans

25 de dezembro: na estrada contra Pittsburgh Steelers

A definir: na estrada vs. Denver Broncos

Enquanto o NFL continua a navegar na intrincada dança entre esportes e entretenimento, o Eras Tour de Swift serve como um lembrete convincente dos fenômenos culturais que moldam nossas experiências compartilhadas.

Numa liga conhecida pelo seu planeamento estratégico e movimentos calculados, até os poderosos NFL ocasionalmente se curva à influência de uma superestrela global.