Nicolas Cage é o novo Homem-Aranha live-action da série de TV da Amazon

Nicolas Cagefamoso por seu estilo de atuação distinto e diversos papéis, está voltando ao Verso-aranha. Seis anos depois de dar voz ao personagem do sucesso de animação “Homem-Aranha: No Aranhaverso“, Jaula mais uma vez vestirá o sobretudo de Homem-Aranha Noir, desta vez em uma série live-action intitulada “Noir.“

Passada no cenário sombrio da Nova York dos anos 1930, a série nos apresenta um investigador particular mais velho e cansado de batalhas que já trabalhou como o único super-herói da cidade. MGM+ e vídeo principal estão produzindo o show em colaboração com Televisão Sony Pictureslevando os espectadores a uma jornada noir por uma metrópole sombria e temperamental.

Embora a série evite mencionar diretamente homem Aranha ou Peter Parker, as conexões são inconfundíveis. O show promete mergulhar profundamente na psique de um homem que pendurou sua máscara de super-herói, apenas para descobrir que sua vida passada era inevitável. Esta premissa intrigante prepara o terreno para uma exploração emocionante da identidade e da redenção.

Os principais criadores do Aranhaverso unem forças com Nicolas Cage em “Noir”

As potências criativas originais de “No verso da aranha,” Incluindo Phil Lord, Christopher Millere Amy Pascalestão de volta como produtores executivos. Orelhas Uziel e Steve Lightfoot servirão como co-showrunners, com o aclamado Harry Bradbeer dirigindo os dois primeiros episódios.

Vernon Sanderschefe de televisão da Amazon MGMEstúdios, expressou entusiasmo em expandir o universo Marvel com esta abordagem única do gênero de super-heróis. “O extremamente talentoso Nicolas Cage é a escolha ideal para o nosso novo super-herói,“Sanders observou, ressaltando as grandes expectativas para esta série.

“Noir” está programado para estrear em MGM+ nos Estados Unidos, com disponibilidade global em Vídeo principal. Enquanto os fãs aguardam ansiosamente a data de estreia, aumenta a expectativa pelo que promete ser uma adição atraente à narrativa de super-heróis, misturando elementos noir clássicos com o fascínio moderno do drama de super-heróis.