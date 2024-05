Nika Muhl do Storm se prepara para estreia na WNBA contra Fever após problemas de visto

SEATTLE – A guarda novata do Seattle Storm, Nika Muhl, fará sua estreia na WNBA na quarta-feira, quando o Storm apresentar Caitlin Clark e o Indiana Fever após concluir o processo de conversão de seu visto de estudante em um visto de trabalho P1A.

“O processo está completo, então ela estará conosco esta noite e terá a oportunidade de entrar em quadra”, disse a técnica do Seattle, Noelle Quinn, à ESPN após o tiroteio do time na manhã de quarta-feira.

Muhl, o 14º colocado geral da UConn, participou do campo de treinamento do Storm e de um jogo de pré-temporada contra o Phoenix Mercury, mas foi forçado a perder os primeiros quatro jogos do Seattle na temporada regular. Isso deixou Kiana Williams como a única armadora do Storm no elenco, atrás do titular Skylar Diggins-Smith, com o ala veterano Sami Whitcomb também deslizando para jogar minutos no ponto. Seattle está 1-3.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Como o Storm esteve ocupado viajando durante uma viagem de três jogos após a estreia em casa na última terça-feira contra o Minnesota Lynx, houve poucos treinos nesse período.

“Grande parte da preparação dela, obviamente, através do filme, mas também tivemos alguns treinos extras com ela, eu acho, quando estávamos em Washington e em Nova York também”, disse Quinn. “Não houve muitas coisas de equipe porque não treinamos, mas muito trabalho individual.”

O confronto de quarta-feira contra o Fever deixa Quinn mais confiante ao colocar Muhl em quadra para sua estreia. O último jogo competitivo de Muhl a viu defender Clark pelo UConn Huskies enquanto eles enfrentavam o Iowa Hawkeyes nas semifinais nacionais da Final Four do mês passado. Clark foi limitado a 21 pontos em 7 de 18 arremessos, empatando seu menor rendimento como sênior, mas Iowa venceu UConn por 71-69 para chegar ao jogo do título antes de perder para a Carolina do Sul.

“O mais importante é que ela teve representantes com Caitlin Clark e se esse for o seu confronto, então me sinto confortável”, disse Quinn.

“Há um olheiro claro que ela seguiu – a fisicalidade que ela tinha, pegando-a em quadra inteira, jogando em seu espaço e sendo física. Essas são as coisas que mais se destacam para mim. Obviamente aqui no nível profissional, há mais ações que ela tem para proteger e defender Sabendo quais são seus pontos fortes, achei que ela fez um bom trabalho ao permanecer em seu espaço durante a maior parte do jogo.

Até certo ponto, a defesa de Muhl na Final Four estabeleceu o modelo para os oponentes de Clark na WNBA durante seus primeiros quatro jogos como profissional. Os veteranos DiJonai Carrington do Connecticut Sun e Betnijah Laney-Hamilton do New York Liberty, este último duas vezes membro do time WNBA All-Defensive, pressionaram Clark enquanto usavam seu tamanho para negar-lhe o basquete.

“É meio ampliado agora porque você tem jogadores que estão neste nível há vários anos e entendem de olheiros, entendem a fisicalidade, entendem a força dos jogadores e como você neutraliza essa força com o que você faz defensivamente”, disse Quinn. “Mais atenção em como você a defende e não apenas esperar que ela erre os chutes é, na verdade, um papel importante na cobertura.”

Além de Muhl, Seattle espera trazer de volta o atacante do All-Star Nneka Ogwumike, que perdeu os últimos dois jogos devido a uma lesão no tornozelo sofrida na última sexta-feira contra o Minnesota Lynx. Quinn indicou que a disponibilidade de Ogwumike na quarta-feira será uma decisão durante o jogo.

“A partir de agora, sinto que há algo positivo de que ela jogará”, disse Quinn. “Só estou vendo o que acontece naquele aquecimento antes do jogo. Se ela fizer isso, estar atento aos seus minutos.”