Nikki Glaser não está comprando Tom Brady não fez a devida diligência antes do lançamento do Netflix

Tom Brady recentemente saiu para afirmar que lamenta ter concordado com o recente Netflix comédia que o fez ser completamente destruído por alguns dos melhores comediantes do mundo. As piadas eram realmente cruéis, era bastante óbvio que esses comediantes iriam instantaneamente para o yugular, porque é disso que se trata um assado. Quem gosta de comédia e conhece o formato sabe bem o que acontece nesses programas. Mas Tom Brady acabou de afirmar que não esperava que seus filhos se machucassem com isso, eles ficaram 100% desapontados porque Tom permitiu que isso acontecesse. Um dos comediantes de classe mundial que criticou Brady no show é Nikki Glazer e ela não está acreditando nesta declaração recente da lenda da NFL.

Tom Brady falhou em fazer a devida diligência?

Se acreditássemos que Tom Brady não esperava que essa reação afetasse sua família, também teríamos que pensar que o próprio Tom é ingênuo e está sempre esperando o melhor das pessoas. Em sua defesa, há uma boa chance de que ele provavelmente não esperava que as piadas fossem tão cruéis, porque ele foi idolatrado durante toda a vida. Essa seria a única razão pela qual suas declarações recentes fazem algum sentido. Caso contrário, ninguém acredita que Brady não fez o dever de casa e não sabia de antemão o que era uma comédia. Glaser está dizendo o que todo mundo está pensando aqui.

A comediante foi convidada do programa ‘Today with Hoda & Jenna’ de quarta-feira e disse o seguinte: “Tom talvez não tenha considerado a reação de sua família e como isso o afetaria. sua pesquisa e saber exatamente no que ele está se metendo. É impossível para mim que ele não tenha considerado o que poderia ter acontecido porque há cenas torradas por aí que você pode assistir e dizer: ‘Eles vão se esforçar tanto. Eu acho que Tom Brady, especialmente considerando sua carreira e o quanto as pessoas o amam, ninguém nunca disse nada de ruim para ele nos últimos 30 anos, então ele não sabe o que alguém é capaz de fazer até lá.”