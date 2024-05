Nikola Jokic marca 40, leva o Nuggets à vantagem de 3-2 contra o Wolves

DENVER – Nikola Jokic recebeu seu terceiro troféu de Jogador Mais Valioso das mãos do comissário da NBA, Adam Silver, e depois comemorou ao dominar Rudy Gobert e o Minnesota Timberwolves.

A superestrela do Denver Nuggets explodiu com 40 pontos, 13 assistências e 7 rebotes sem nenhuma reviravolta para levar o Denver à vitória por 112-97 no jogo 5 na noite de terça-feira em uma barulhenta Ball Arena.

Denver lidera por 3 a 2 na série semifinal do Oeste e pode avançar para as finais da conferência com uma vitória no jogo 6, na quinta-feira, em Minneapolis.

“Não vi nenhuma fraqueza [in our defense]”, disse o guarda estrela do Minnesota, Anthony Edwards. “Eu vi o MVP. Ele mostrou que é o MVP.”

Mesmo para os brilhantes padrões de três vezes MVP de Jokic, o pivô fez uma clínica contra Gobert, o recém-nomeado quatro vezes Jogador Defensivo do Ano e a melhor defesa da NBA nesta temporada. Jokic converteu 15 de 22 arremessos, mas acertou 8 de 9 quando Gobert era seu principal defensor.

“Incrível”, disse o atacante do Nuggets Aaron Gordon, que fez 18 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. “Ele jogou de maneira incrível. O três vezes MVP dominou o jogo inteiro, em todos os aspectos. Surpreendente. Isso foi ridículo.”

O atual MVP das Finais acertou Gobert e os Lobos com uma variedade estonteante de movimentos giratórios, arremessos de gancho, duas cestas de 3 pontos e até algumas enterradas raras na transição.

“Quer dizer, eu tinha a pista aberta e sou uma aberração da natureza”, Jokic brincou sobre seus slams. “E por que não mostrar minha capacidade atlética.”

A noite de Jokic foi tão boa que seus oponentes não puderam fazer outra coisa senão rir. Sua última cesta de 3 pontos foi isolada no topo do arco contra Gobert. Jokic deu um passo para trás 3 com Gobert cobrindo-o a 3:09 do fim. Tudo o que Gobert pôde fazer foi levantar o braço para desafiar. Quando os Lobos pediram o tempo limite para 14, o braço de Gobert afundou como se todo o ar tivesse sido esvaziado dele.

“Eu simplesmente rio”, disse Edwards em reação à noite de Jokic. “Isso é tudo que posso fazer. Não posso ficar bravo, porque ele é bom, cara. Acho que disse isso depois do jogo 1, quando vencemos, e do jogo 2. Ele é o MVP. Ele é o melhor jogador da NBA, ele mostrou foi nos últimos três jogos, três jogos consecutivos. Ele fez isso esta noite.

“Ele foi especial esta noite”, acrescentou Edwards, que somou 18 pontos e 9 assistências. “Eu tive que dar flores a ele. Não sei o que deveríamos fazer.”

Desde que Jokic foi eleito o MVP desta temporada na última quarta-feira, o Nuggets venceu três jogos consecutivos para assumir o controle da série. Nas três vitórias, Jokic teve média de 33 pontos, 9,7 assistências, 9,3 rebotes e acerto de 61% de campo.

“Nikola foi nomeado MVP após a derrota no jogo 2”, disse o técnico do Denver, Michael Malone, sobre a embaraçosa derrota do Nuggets por 106-80 no jogo 2 na última segunda-feira. “E acho que nos últimos três jogos ele mostrou a todos porque é indiscutivelmente um dos melhores jogadores para jogar este jogo.”

Este foi o quinto jogo de Jokic com 40 pontos em sua carreira nos playoffs, mas a primeira vez que ele venceu marcando 40 ou mais pontos. Ele é apenas o segundo jogador, além de Chris Paul, a ter 40 pontos, 10 assistências e zero turnovers em um jogo de playoff desde que os turnovers individuais foram registrados pela primeira vez em 1977-78, de acordo com pesquisa da ESPN Stats & Information.

Jogos 1-4** Jogo 5 Tocam 32 10 Pontos/jogo 0,94 1,9 FG 11-28 8-9 FG % 39% 89% *Por jogo – Semifinais da Conferência de 2024 **Gobert não jogou o Jogo 2 – Estatísticas e informações da ESPN

Embora Jokic tenha sido nomeado MVP na semana passada, ele não recebeu o prêmio Michael Jordan de Silver até terça-feira à noite.

Jokic fez 19 pontos e 8 assistências no intervalo. Mas no terceiro quarto ele foi cirúrgico. Ele acertou 6 de 7 arremessos e marcou 16 pontos. Gobert e os Lobos ficaram desamparados quando Jokic acelerou uma sequência de 36-21 no terceiro quarto para transformar uma desvantagem de um ponto em uma vantagem de 14 pontos.

Ele enterrou e acertou golpes de reviravolta e parecia ter um contra-ataque para tudo que Gobert tentava usar para desacelerá-lo.

“Quando ele começa a jogar e vomita aquele estúpido de uma perna e um braço atrás da tabela (tiro), eu simplesmente fico [heading] de volta à defesa”, disse o armador do Denver, Jamal Murray, que fez 16 pontos. “É incrível como ele analisa e lê o jogo e confia em seus companheiros. Obviamente, ganhar o troféu esta noite provavelmente o motivou um pouco.”

Jokic disse que só espera ter um contra-ataque a mais do que Gobert quando os dois se enfrentarem. Malone, porém, disse que há outro nível na genialidade de Jokic.

“Seu QI está fora de cogitação. Ele provavelmente pertence à Mensa [International]”, disse Malone sobre a organização de alto QI. “Ele provavelmente nem sabe o que é Mensa.”

Jokic vai se lembrar desta noite, principalmente de como tudo começou, com ele recebendo o prêmio de MVP diante de uma multidão de fãs.

“Acho que é o amor da torcida que você pode sentir nos companheiros de equipe e nos treinadores”, disse Jokic. “Acho que é apenas um momento que me lembro de toda a minha vida.”