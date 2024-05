Nina Dobrev se recuperando após acidente de bicicleta elétrica, posta foto no hospital

Nina Dobrev O estilo de vida ativo de ela sofreu um golpe – porque ela foi parar no hospital… isso depois de um acidente em uma bicicleta elétrica.

A ex-aluna de ‘Diários de um Vampiro’ compartilhou esta notícia infeliz na segunda-feira postando uma foto de sua cama de hospital no Instagram… onde ela estava conectada a um monitor enquanto usava uma joelheira E um colar cervical.

Nina parecia culpar uma e-bike por seu estado atual… já que seu primeiro slide no upload a mostrava posando no veículo com uma roupinha preta – parecendo tão feliz quanto possível.