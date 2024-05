No Bets Barred: Dustin Poirier terminará sua história no UFC 302 e conquistará o ouro leve?

O UFC 302 acontece neste sábado em Nova Jersey com Dustin Poirier mais uma vez brigando pelo título dos leves, desta vez contra o melhor lutador peso por peso do mundo, Islam Makhachev, e os meninos do No Bets Barred estão de volta para quebrar. .

Os co-apresentadores Conner Burks e Jed Meshew iniciam com uma breve discussão sobre o calendário ideal do UFC antes de mergulhar na conversa do UFC 302. . Poirier finalmente conquistará o ouro indiscutível do UFC e encerrará sua história ou Makhachev negará mais uma vez? Será que Paulo Costa conseguirá surpreender Sean Strickland e voltar à disputa pelo título? Quão divertido será Kevin Holland x Michal Oleksiejczuk? Tudo isso e muito mais são discutidos no episódio desta semana.

Sintonize o episódio 89 de No Bets Barred.

