Noah Cyrus compartilha foto da mamãe Tish para o dia das mães em meio a um triângulo amoroso

Miley Cyrus ‘A irmã mais nova fez uma homenagem sutil à sua mãe distante no domingo … postando em sua história no Instagram uma foto antiga dela mesma quando bebê, sendo segurada nos braços de Tish. Noah deixou o upload sem legenda… optando por não desejar um “Feliz Dia das Mães”.

Noah supostamente teve um relacionamento com Dominic ANTES do ator ficar com Tish, que pediu o divórcio do marido de longa data, Billy Ray Cyrus, em 2022.