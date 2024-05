Noah Cyrus compartilha tributo do IG para mamãe Tish novamente, briga de família aparentemente acabada

Noé Ciro continua gritando para sua mãe, Tish … e parece que qualquer indício de drama do triângulo amoroso está quase desaparecendo, e o amor recém-descoberto está indo em ambos os sentidos.

Noah acessou seu IG Stories na segunda-feira para desejar um feliz aniversário para sua mãe, compartilhando uma foto antiga dela com Tish em um aniversário passado – isso vem logo após outra foto antiga no dia anterior … onde ela estava homenageando Tish para o Dia das Mães.

Ela respondeu a uma conta de fã de Noah X que compartilhou a mesma foto antiga com um comovente: “Amei tanto essa foto ❤️”. À primeira vista, parece que eles são kumbaya agora.

Na verdade… parece que o resto da família também está bem, porque a maioria das crianças estão se seguindo mais uma vez – incluindo Tish – o que é um grande sinal de que eles fizeram as pazes.

Como informamos… em fevereiro, o boato disparou com acusações contra Tish, alegando que ela roubou seu agora marido de 9 meses de sua filha mais nova, Noah, que supostamente tinha um caso com Dominic Purcell antes de ele terminar com Tish.