Nolan Siegel, de 19 anos, pega ar em um acidente durante a qualificação da Indy 500

INDIANÁPOLIS – Nolan Siegel, 19, interrompeu o treino livre das 500 Milhas de Indianápolis na sexta-feira, quando o novato girou na saída da Curva 2 e bateu na parede externa, fazendo sua entrada da Dale Coyne Racing voar pelo ar antes de cair de lado.

Assim que o carro danificado de Siegel parou, ele imediatamente comunicou por rádio à sua equipe que estava bem.

“Decepcionado”, disse Siegel depois de receber alta do centro de atendimento do Indianapolis Motor Speedway. “Sinto-me mal pela equipe. Ela tem trabalhado tanto por tanto tempo para isso. Simplesmente jogou tudo fora. Não estou nada feliz com isso.”

O acidente na Fast Friday, quando as equipes obtiveram um aumento de potência que usarão para a qualificação neste fim de semana, ocorreu depois que Marcus Ericsson e Linus Lundqvist se envolveram em acidentes separados na quinta-feira. Ericsson foi para um carro reserva da Andretti Global e estava lutando para encontrar velocidade na sexta-feira, enquanto a Chip Ganassi Racing conseguiu consertar o carro de Lundqvist.

Siegel também esperava que sua equipe começasse a preparar um carro reserva, mas o acidente com cerca de 2 horas de treino não lhes deu muito tempo. Há 34 carros tentando entrar no campo de 33 carros a partir de sábado; os 12 primeiros colocados avançarão para a disputa da pole no domingo, enquanto os quatro mais lentos terão seu próprio confronto pelas três últimas vagas no grid de largada.

A 108ª edição da Indy 500 será no dia 26 de maio.

“Certamente não adianta nada”, disse Siegel sobre os destroços. “Vou ver o que posso fazer de diferente. Estou bem. Sinto que posso voltar atrás e ter pelo menos uma chance de fazer a corrida, mas certamente um revés que não precisávamos.”

Siegel dirigiu para Dale Coyne no Desafio de $ 1 Milhão organizado pelo The Thermal Club e ficou em 20º em Long Beach no início desta temporada. Mas a maior parte de sua experiência foi subindo na IndyCar. Ele foi terceiro na Indy NXT na temporada passada, vencendo corridas em Detroit e Road America, e somou três pódios este ano com uma vitória em São Petersburgo.

No início deste mês, a United Autosports anunciou que Siegel faria parte de sua programação no protótipo nº 22 das 24 Horas de Le Mans. Ele se juntará a Bijoy Garg e Oliver Jarvis na classe LMP2 na prestigiada corrida de resistência em junho.