Notícias da MLB: Ex-jogador da MLB morre tragicamente com apenas 43 anos enquanto assistia seu filho jogar

Srasga o Champions Park em Long Beach, Califórnia, testemunhou o crescimento e desenvolvimento profissional do ex-jogador profissional de beisebol Sean Burroughsque ali cresceu, brincou e se divertiu.

Mas também testemunhou tragicamente sua morte, que ocorreu na quinta-feira, 9 de maio, depois das 17h, de acordo com o Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles.

Burroughs morreu tragicamente no estacionamento do parque onde era assistente técnico de um time da Little League de Long Beach que incluía seu filho de seis anos, Nox. O Corpo de Bombeiros de Long Beach foi ao parque para atender a uma chamada de emergência de uma pessoa com parada cardíaca.

“Tomamos todas as nossas medidas para salvar a vida dele, mas não tivemos sucesso”, disse o oficial de informação pública Brian Fisk.

Burroughs foi declarado morto no localembora a causa da morte não tenha sido confirmada após a realização de uma necropsia em seu corpo.

“É com grande pesar que escrevo esta mensagem para informar que ontem à tarde um dos nossos treinadores, Sean Burroughs, faleceu tragicamente.” Doug Wittmanpresidente da Long Beach Little League, escreveu em um comunicado.

Carreira de Burroughs

Burroughs43 anos, foi duas vezes campeão da Little League World Series, ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Sydney em 2000 com a equipe dos EUA treinada por Tom Lasorda e teve uma curta carreira na liga principal de 1998 a 2005 que foi interrompido pelo abuso de substâncias.

O Padres de San Diego elaborado Burroughs com a nona escolha na primeira rodada do draft da MLB de 1998 e assim começou sua carreira na Big League, onde atingiu 0,278 com 12 round-trippers e 143 RBIs na estrada com os Padres, Tampa Bay Rays, Arizona Diamondbacks e Minnesota Twins .