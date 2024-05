Notícias do futebol europeu: Mainz surpreende Dortmund, Madrid impressiona

Estamos chegando ao fim da temporada europeia nas cinco principais ligas do continente, mas ainda temos jogos para decidir títulos, classificação para competições europeias e rebaixamento.

Na Alemanha, o Borussia Dortmund, recentemente nomeado finalista da UEFA Champions League, sofreu uma derrota por 3-0 com o Mainz, o que também aumenta as hipóteses do vencedor escapar à despromoção da Bundesliga. Na Espanha, o outro finalista da Liga dos Campeões, o Real Madrid, continuou em boa forma na LaLiga e conquistou uma vitória por 4 a 0 sobre o Granada.

Na Itália, vimos Christian Pulisic continuar a brilhar pelo Milan nesta temporada e na Inglaterra, vimos o Burnley se tornar o segundo time confirmado a ser rebaixado da Premier League.

Vamos relembrar o que aconteceu em todo o continente neste fim de semana.

REVISÃO DE SÁBADO

A liderança: Mainz obtém grande vitória para chocar o Dortmund, finalista da Liga dos Campeões

Depois de mais uma noite mágica na Liga dos Campeões, alguns dias antes, o Borussia Dortmund mostrou mais uma vez sua cara feia, ao ser envergonhado pelo Mainz na derrota por 3 a 0 na Mewa Arena.

Leandro Barreiro e Lee Jae-Sung chocaram os visitantes ao marcar três gols nos primeiros 23 minutos, sendo que este último marcou dois gols. Embora o Mainz esteja no meio de uma batalha contra o rebaixamento, ele não parecia um time que jogaria na 2. Bundesliga na próxima temporada. Além disso, o Dortmund está a tornar-se num dos seus adversários favoritos na primeira divisão da Alemanha. Recorde-se que o Mainz encerrou a busca pelo título do Dortmund na última jornada da campanha de 2023-24.

O técnico do Mainz, Bo Henriksen, contou com as boas vibrações, dizendo: “Eles são grandes adversários e há a sensação de que toda a cidade está atrás de nós”. Marcar uma vitória sobre o Dortmund significa que o Mainz escapou da zona de rebaixamento, enquanto o Union Berlin caiu para a 16ª posição depois de sofrer uma derrota em Colônia, apesar de ter liderado o jogo por 2 a 0 aos 19 minutos.

Mainz conquistou uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Borussia Dortmund, finalista da Liga dos Campeões, o que é um grande impulso para escapar do rebaixamento da Bundesliga. (Foto de KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Ao contrário do Union ter perdido a vantagem por 3-2 para o Colónia, o Mainz conseguiu não sofrer golos frente a uma equipa bastante desiludida do Dortmund. O técnico dos visitantes, Edin Terzic, fez entrar ao intervalo os seus melhores atacantes, Julian Brandt, Ian Maatsen e Jadon Sancho, mas estas substituições não fizeram diferença no resultado.

Felizmente para o Dortmund, o seu quinto lugar na tabela da Bundesliga já está garantido, o que significa que está qualificado para a Liga dos Campeões do próximo ano, independentemente do resultado da final contra o Real Madrid, no Estádio de Wembley, dentro de três semanas. Ainda assim, jogos como o do Mainz devem ser usados ​​para ganhar confiança, e não para fazer com que voltem a duvidar de si próprios. — Constantin Eckner

Pontos de discussão de sábado nas ligas

Díaz estrela na audição final da Liga dos Campeões do Real Madrid em Granada

A vitória do Real Madrid por 4 a 0 na LaLiga sobre o Granada, no sábado, teve pouco a ver, na verdade: o Madrid, já confirmado como campeão, enfrenta um time do Granada cujo rebaixamento foi garantido pelos resultados no início do dia.

Mesmo assim, os jogadores do Real Madrid têm algo pelo que lutar: uma vaga como titular na final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund. O técnico Carlo Ancelotti disse que usará os jogos restantes do Real Madrid no campeonato para dar minutos aos jogadores que precisam deles e descansar aqueles que não precisam. Contra o Granada, ele fez dez alterações no time que venceu o Bayern de Munique por 2 a 1 no meio da semana. Um desses jogadores é Thibaut Courtois, que perdeu grande parte da temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior.

Ancelotti disse que pretende dar a Courtois uma chance até o final da campanha para mostrar que merece ser considerado para uma vaga na equipe de Wembley, à frente de Andriy Lunin. Em Granada, duas defesas certeiras na primeira parte sugeriram que Courtois não está longe. Mas são necessárias mais provas, e contra linhas de ataque melhores do que as de Granada.

jogar 2:14 Dois gols de Brahim Díaz levam o Real Madrid a derrotar o rebaixado Granada O Real Madrid estende a invencibilidade para 28 jogos com uma vitória sobre o Granada, cujo rebaixamento foi confirmado no sábado.

Há também uma vaga potencial no meio-campo em disputa, com Aurélien Tchouaméni em dúvida devido a uma lesão no pé. Eduardo Camavinga se destacou aqui com uma exibição dominante no meio-campo.

A estrela indiscutível do jogo foi Brahim Diaz, que marcou dois gols – o primeiro foi um remate individual deslumbrante, carregando a bola do meio-campo – e desempenhou um papel importante na preparação para os outros dois gols do time, finalizados por Fran García e Arda Güler.

Diaz mostrou nesta temporada que tem um papel a desempenhar no ataque do Real Madrid, seja iniciando jogos como este ou causando impacto fora do banco. Este último é o papel que ele provavelmente desempenhará na final da Liga dos Campeões, em 1º de junho. Alex Kirkland

Americanos no exterior: Pulisic marca dois gols na vitória do Milan sobre Caliglari

Com o final da temporada quase chegando ao fim em toda a Europa, todos os olhos estarão voltados para os jogadores americanos no exterior para ver em que forma eles estarão rumo à Copa América, que acontecerá no próximo mês em casa. O próprio “Capitão América” ​​da USMNT impressionou na vitória do Milan por 5 a 1 sobre o Cagliari ao marcar dois gols pelo Rossoneri enquanto buscam terminar em segundo lugar, atrás do rival Inter, campeão da Série A.

Com esse gol, Pulisic passa a ter 24 gols em todas as competições (15 gols e nove assistências) em sua temporada de estreia como técnico Stefano Pioli, o que o coloca empatado em segundo lugar com o maior número de gols de um jogador americano na Europa nos últimos 30 anos. temporadas com Folarin Balogun e quatro gols atrás de Clint Dempsey.

Enquanto isso, na Premier League, o zagueiro Chris Richards continua em boa forma no Crystal Palace, ao jogar todos os 90 minutos na vitória por 3 a 1 sobre o Wolverhampton Wanderers. Com esta vitória, as últimas 10 partidas de Richards pelos Eagles foram as seguintes: cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. Embora tenha mostrado ótima forma em campo, ele também mostrou sua inteligência recentemente, tornando-se viral na última semana por suas impressionantes habilidades geográficas.

Chris Richards é tão bom em geografia quanto em campo 🔥🌍 Assista agora ao vídeo completo do Footy Triv no canal da Premier League no YouTube! @eastmamba | @cpfc pic.twitter.com/p4qduT2a42 – Premier League dos EUA (@PLinUSA) 6 de maio de 2024

Resumindo, a forma de Pulisic e Richards chega em um ótimo momento para o técnico da USMNT, Gregg Berhalter, que contará com os dois para serem jogadores cruciais na Copa a partir do próximo mês. — Roberto Rojas

E finalmente, no sábado…

O sonho de Vincent Kompany de manter o Burnley, vencedor do Campeonato EFL da temporada passada, na Premier League chegou ao fim depois de uma derrota por 2 a 1 para o Tottenham Hotspur, apesar de ter assumido a liderança aos 25 minutos de jogo. Burnley retorna ao campeonato depois de apenas uma temporada e vai para a última rodada contra o Nottingham Forest com cinco vitórias, nove empates e 23 derrotas.

Burnley e já o Sheffield United provavelmente serão acompanhados por Luton Town, cujo status na Premier League depende de outros resultados. Se a equipe de Rob Edwards não conseguir vencer a queda, será a primeira vez desde a temporada 1997-98 que todos os três times promovidos do Campeonato voltarão direto para baixo.

Leicester City e Ipswich Town substituirão Sheffield United e Burnley, enquanto descobriremos quem será o terceiro time a saltar para a Premier League após o final dos play-offs do campeonato no final do mês.

O proprietário minoritário do Burnley, JJ Watt, recorreu às redes sociais para expressar sua decepção com o rebaixamento dos Clarets e fez um apelo para a temporada seguinte. — Rojas