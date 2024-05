Notre Dame conquista segundo campeonato masculino consecutivo de lacrosse

FILADÉLFIA – Chris Kavanagh marcou cinco gols, seu irmão Pat teve seis assistências e Notre Dame conquistou seu segundo campeonato masculino consecutivo de lacrosse da NCAA, derrotando Maryland por 15-5 na segunda-feira.

Notre Dame (16-1), que conquistou seu segundo título na história do programa, tornou-se o primeiro programa a vencer campeonatos consecutivos em temporadas consecutivas desde que Duke repetiu em 2014. Apenas nove times na história conseguiram o feito. Virginia venceu em 2019 e novamente em 2021, após a temporada de 2020 ter sido cancelada por causa da pandemia de COVID-19.

Maryland (11-6) estava disputando o campeonato pela 17ª vez na história do programa, atrás apenas do Johns Hopkins com 18.

Notre Dame comemora depois de conquistar seu segundo campeonato de lacrosse masculino consecutivo em uma exibição dominante contra Maryland. Foto de Mitchell Leff/Getty Images

Maryland marcou os dois primeiros gols antes de os irlandeses responderem com cinco dos últimos seis do primeiro quarto. Os cinco gols irlandeses vieram de cinco jogadores diferentes – com duas assistências de Pat Kavanagh.

Os irlandeses marcaram os primeiros cinco gols do segundo quarto para subir 10-3, antes de Maryland marcar um gol extra para fazer 10-4 no intervalo. Chris Kavanagh, eleito o jogador mais destacado, marcou três gols consecutivos no segundo quarto, fazendo um hat-trick em seis minutos.

Notre Dame marcou seis gols de meio-campistas no primeiro tempo para ajudar a alcançar um placar de dois dígitos em todos os jogos desta temporada.

Os irlandeses continuaram seu domínio no segundo tempo, marcando os primeiros quatro gols e levando o placar para 14-4, quando Fisher Finley se tornou o décimo artilheiro diferente do Notre Dame.

O estudante de graduação Liam Entenmann terminou com 16 defesas, sua 11ª defesa de dois dígitos na temporada.

Os cinco gols permitidos empataram um recorde do programa para o menor número em um jogo de torneio da NCAA, enquanto a margem de 10 gols ocupa o segundo lugar para Notre Dame.