Novo evento Fortnite vaza e todos os sinais apontam para que ele seja lançado muito em breve

EUhá um novo Fortnite mini-evento chegando? Parece que sim. Embora em princípio não fosse muito grande, a Epic Games está trabalhando em algo novo.

Pelo menos é assim que parece, de acordo com as últimas informações obtidas através do código do jogo.

Veja Eminem cantando em FortniteRoberto Ortega

De acordo com vários vazadores informados por dataminers, o atirador fará algo especial com o estátua gigantesca que governa o Monte Olimpo.

Por exemplo, @ShiinaBR explicou que “a estátua do Monte Olimpo estará levantando o braço no ar, o que fará com que a espada seja cercada por raios. A estátua também terá olhos brilhantes e haverá uma tempestade de areia ao seu redor!”

Fortnite prepara um novo minievento grego

JorgeMost corroborou estes detalhes, mostrando uma imagem do que parece ser o arquivos indicando todos esses novos recursos.

Há ainda mais, já que @iFireMonkey explicou que todas essas informações foram obtidas pela descriptografia de pacotes de dados. No entanto, ele deixou claro que nenhum desses detalhes está disponível no jogo ainda.

“Atualmente, não há nada disponível no jogo no momento deste tweet, mas a estátua no Monte Olimpo estará de alguma forma envolvida e uma tempestade de areia. Meu melhor palpite é que algo acontecerá ainda hoje”, disse ele. Então talvez possamos esperar algum tipo de evento no final do dia, mas está longe de ser oficial.

Há muito tempo que Fortnite não gasta tanto tempo e espaço em eventos com mais peso e impacto no jogo, então isso (talvez) não parece grande coisa para muitos jogadores.