Novo retrato ardente do rei Charles assado online por parecer infernal

Rei Carlos orgulhosamente revelou o primeiro retrato oficial de si mesmo desde sua coroação no ano passado – e digamos apenas… a reação da internet é mais fogo e enxofre do que elogios reais.

Sua Alteza Real esteve no Palácio de Buckingham na terça-feira com Rainha Camila onde ele puxou uma enorme cortina para revelar o tão aguardado retrato – que apresenta um fundo vermelho ardente, para grande choque dos fãs reais e das normas em todos os lugares.

Mesmo o melhor uniforme da Guarda Galesa de Charles para a pintura não conseguiu desviar a atenção da verdadeira estrela do show – aquele cenário ousado e ousado, que levou a uma onda de críticas / piadas online.

Um usuário X twittou: “Quem aprovou o novo retrato do rei Carlos III porque parece que ele está no inferno?!” Outros expressaram um sentimento semelhante… dizendo que parecia que ele havia acidentalmente entrado nas profundezas do inferno de Dante.