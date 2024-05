Nuggets dominam em Minnesota, enquanto Denver vence e empata a série 2-2

EUFoi outro jogo acirrado que abriu um pouco no final, mas apenas o suficiente para o Denver Nuggets derrotar o Minnesota Timberwolves por 115-107 e empatar a Série Semifinal da Conferência Oeste.

O Nuggets perdeu os dois jogos em casa e quando tudo parecia estar no meio do caminho Nikola Jokic, Jamal Murray e a empresa pareciam recuperar as esperanças de um segundo título consecutivo da NBA.

Antonio Eduardo fez um jogo magnífico em que conseguiu somar 44 pontos, mas não teve apoio suficiente para conseguir a vitória em casa.

Jokic terminou a noite com 35 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, enquanto Edwards marcou 44 pontos. Interessante foi que o elenco de apoio também ajudou muito. Aaron Gordon somou 27 pontos, 11 de 12 em campo, e Jamal Murray com 19 pontos e 8 assistências. Mais uma vez, o Nuggets mostrou o quão completo é seu time.

Os Timberwolves não conseguiram vencer em casa

Os companheiros de equipe de Anthony Edwards não tiveram um desempenho muito bom, como fizeram nos jogos em Denver. Karl-Anthony Towns nunca encontrou seu par, depois de abrir 0 de 7 em campo e terminar com 13 pontos e 5-18 em campo.

Rudy Gobert não se saiu muito melhor, pois marcou 11 pontos e pegou 14 rebotes, mas sem impacto defensivo com apenas um bloqueio, além de 5 turnovers e 5 faltas. O Denver também dominou o que os bancos proporcionaram, vencendo por 27 a 13 em pontos convertidos por homens que não iniciaram o jogo.

O segundo quarto foi fundamental. O Denver já havia saído na frente na primeira e queria aumentar a diferença. Faltavam 20 segundos para o fim do primeiro tempo e a diferença era de apenas 7 pontos a favor do Nuggets.

Uma série de erros dos Timberwolves capitalizados pelos Nuggets terminou com o Denver liderando por 15 no final do segundo capítulo, coroado com um triplo de Jamal Murray que deu ao seu time uma vantagem de 15 pontos no momento a caminho de vitória.

A série agora volta a Denver em duas noites para o Jogo 5.