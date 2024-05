‘Nunca é suficiente’: Derrick Lewis sobre o drama familiar, o amor dos fãs e a luta perto dos 40

Seria preguiçoso simplificar a jornada de Derrick Lewis para o UFC como a história clichê do garoto negro que teve que lutar para sair dos confins empobrecidos de Nova Orleans para escapar do destino do encarceramento ou de uma morte prematura. Essa história é contada com muita frequência quando se trata de atletas negros. A história de sucesso que não é contada o suficiente sobre os atletas negros é aquela em que eles superam o sentimento de culpa por suas realizações quando as pessoas ao seu redor agem como se lhes devessem algo.

“Acho que consegui”, disse Lewis, inquieto. “Há muitas coisas acontecendo na minha vida pessoal que as pessoas não sabem, mas estou muito confortável com minha vida agora. através.”

Ele falava a pouco mais de uma semana de competir em sua 41ª luta como lutador de artes marciais mistas. E quando as luzes se apagarem no sábado no Enterprise Center em St. Louis, Missouri, e a música “Tops Drop” da lenda do rap de Houston, Fat Pat, pulsar pela arena, um dos maiores heróis cult do UFC irá para o octógono para um uma ovação estimulante.

Todo mundo adora “A Fera Negra”, certo?

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Eu amo meus fãs, mas há muitos inimigos por aí”, disse Lewis (27-12, 18-10 UFC), uma das figuras mais queridas do UFC, com mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram. Sua luta principal no sábado contra Rodrigo Nascimento no UFC Fight Night (ESPN +, 19h horário do leste) será a segunda luta de um contrato de oito lutas que ele assinou com o UFC em 2023. Não importa que ele tenha feito 2-5 no passado sete lutas e nunca provou o ouro do campeonato. A combinação de poder de nocaute e humor extraordinariamente seco o transformou em um favorito dos fãs.

Infelizmente, não parece que ele seja o favorito da família atualmente.

“O amor dos fãs é bom, mas o ódio vem da minha família”, revelou Lewis, 39, com um suspiro pesado. Apesar de tudo o que superou e de seu sucesso, Lewis descobriu que as pessoas mais difíceis de agradar são aquelas que compartilham sua linhagem. “As pessoas que não sabem nada sobre mim e apenas me veem na TV me amam mais e demonstram mais apoio do que minha própria família. Isso me machuca.”

De todas as coisas pelas quais ele passou em sua vida para chegar a este ponto – testemunhar o uso de drogas e a violência doméstica quando criança crescendo em Nova Orleans, além de cumprir pena de prisão em Houston – a coisa que potencialmente poderia ter mais O efeito paralisante em sua felicidade são as pessoas a quem ele prometeu apoiar sua vida.

“Cresci querendo cuidar da minha família e não ter esse apoio é o que mais me machuca”, disse ele. “Dizem que mudei por causa do dinheiro, mas sou o mesmo cara. Só estou tentando ser inteligente com meu dinheiro porque nenhum deles está me ajudando a lutar para ganhá-lo.”

Isso é mais profundo do que qualquer derrota que ele teve no octógono.

Mas, como a maioria das coisas, ele dá de ombros e se concentra na tarefa que tem em mãos.

Derrick Lewis é o favorito dos fãs no UFC, em parte por causa de seu recorde no UFC de 14 vitórias por nocaute ou nocaute técnico. Foto de Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

“Eu nem sei o nome dele”, diz Lewis sobre contra quem ele vai lutar neste fim de semana. “Mas eu sei que começa com ‘R’.”

Ele não está tentando ser engraçado. Ele está apenas sendo honesto sobre o pouco que sabe sobre Rodrigo Nascimento. Quem quer que seja, isso não importa para Lewis. Ele tem uma tarefa: derrubá-lo. Ele tem sido muito bom nisso até agora. Seus 14 nocautes são os maiores da história do UFC, cortesia de seu estilo “Swangin’ and Bangin'”, uma referência ao hip-hop e à cultura automobilística de Houston. Ele não está interessado em lutar ou agarrar, apenas socar os oponentes com toda a força que puder, enquanto eles aguentarem. E quando eles perdem a consciência, ele tem algo a dizer.

Cara bom/bandido

O ex-campeão duplo do UFC Daniel Cormier e o ex-candidato meio-pesado Chael Sonnen discutem tudo sobre MMA… e muito mais. O programa vai ao ar na ESPN2, ESPN+ e também na ESPN Audio e YouTube. Podcast | YouTube | Mais MMA

Boa sorte para descobrir do que se trata. Seu diálogo pós-luta vai desde ter que usar o banheiro até explicar por que ele imediatamente descartou o short de luta após uma vitória. Quando suas palhaçadas pós-luta são carregadas no YouTube, as visualizações são às alturas. Sua infame frase “minhas bolas estavam quentes” após nocautear Alexander Volkov no UFC 229 ganhou mais de 5 milhões de visualizações.

É por isso que muitos acreditam que o UFC contratou Lewis para uma prorrogação no ano passado, apesar de ele ter um recorde de derrotas desde 2021.

“Derrick Lewis é uma anomalia”, diz Mike Jackson, um amigo de longa data de Lewis que assistiu sua ascensão do amador ao profissional. Os dois se conheceram em 2010 no Silverback Fight Club, em Houston. Jackson, mais conhecido por sua luta no UFC em 2018 com CM Punk da WWE, quando o lutador profissional tentou sua sorte no MMA, teve um lugar no ringue para o amadurecimento de Lewis como lutador e homem.

“Lutar é entretenimento e ele tem o pacote completo”, disse Jackson. “Você sabe que toda vez que ele entra no octógono há uma chance de ele te derrotar, e quando ele está no microfone, isso não é um personagem. Isso é genuíno e autenticamente ele.”

É por isso que quase todo mundo o ama. Mesmo assim, Lewis considerou se aposentar das lutas em 2017.

Depois de uma derrota por nocaute para Mark Hunt naquele mês de junho, Lewis, então com 32 anos, anunciou que estava se aposentando do MMA. Pareceu abrupto para aqueles mais próximos a ele, considerando que ele mal estava arranhando a superfície de sua habilidade de luta.

“Derrick chegou ao UFC com habilidade bruta”, lembrou Jackson. “Ele chegou até aqui com as configurações básicas e depois começamos a ver o crescimento com o tempo. Ele não tinha nenhum jiu-jitsu de verdade. Se ele fosse derrubado em uma luta, seu treinador diria: ‘OK, Derrick . Levantar!’ E com outro adulto em cima dele, ele simplesmente se levantava. Ele conseguiu fazer isso por instinto. Agora ele está adicionando o jogo de chão.

Lewis reconsiderou a aposentadoria depois de apenas alguns meses e voltou ao octógono no ano seguinte. Nesse ponto, os fãs notaram alguma melhora deliberada em seu conjunto de habilidades e físico.

“Eu tinha um objetivo [to retire before 35] quando comecei a lutar”, disse Lewis sobre sua breve aposentadoria. “Mas acredito que tudo acontece por uma razão. Em 2017 eu disse que ia me aposentar e o fiz por um tempinho. Mas eu nunca teria tido duas disputas pelo título. Se eu me aposentasse, não teria experimentado nada disso nem o dinheiro que estou ganhando agora.”

E ele ganhou muito dinheiro desde então.

Seus oito bônus de Performance da Noite ficaram em segundo lugar na história dos pesos pesados ​​do UFC. Desde que voltou da aposentadoria, Lewis disputou os títulos dos pesos pesados ​​e interinos dos pesos pesados ​​e derrubou nomes como Francis Ngannou, Curtis Blaydes e Alexander Volkov ao longo do caminho. Suas 28 lutas de peso pesado no UFC e 18 vitórias ocupam o segundo lugar de todos os tempos.

Mas quando você conta a ele sobre seus elogios, ele dá de ombros.

“Eu realmente não me importo com tudo isso”, disse ele. “Eu nem saberia se eles não mostrassem na TV.”

O que o preocupa é cuidar da esposa e dos três filhos, que estão mais preocupados com o homem que ele se tornou do que com o lutador que aniquila a oposição e depois expõe seu humor.

“Eles não assistem minhas lutas”, disse ele sobre seus filhos. “Fico estremecido com meus filhos, não importa o que eu diga ou faça. Eu vou para a escola dos meus filhos e os amigos deles dizem: ‘Minhas bolas estão quentes’”.

Ele ri da ideia de pré-adolescentes recitando suas piadas excêntricas de entrevistas pós-luta na escola, porque ele sempre teve como objetivo ser uma influência – mas não desta forma.

“Mas os professores também estão dizendo isso!” ele disse, balançando a cabeça. “Meus filhos ficam com muita vergonha de mim. Sempre que estou no octógono e digo essas coisas malucas, não penso nisso. Isso é no calor do momento. Não penso se meus filhos ou minha esposa vão Veja.”

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Se esta equipe estiver entre os quatro primeiros na loteria da NBA… »

• Draft da MLB: Quem são os 150 melhores candidatos? »

• 16 jogadores afetados pelos resultados do draft da NFL »

Mais conteúdo ESPN + »

Além de vê-lo lutar ou se divertir depois, você pode ter flagrado Lewis resgatando pessoas das enchentes causadas pelo furacão Harvey em 2017. É outra coisa que ele descarta porque não quer ser reconhecido por coisas que acredita que as pessoas deveriam fazer.

Infelizmente, as coisas pelas quais ele gostaria de ser reconhecido não estão sendo recebidas.

“[My family] quer que eu continue doando, mas eles não estão tentando ajudar a si mesmos”, disse ele. “Eu lhes dei carros e ajudei com suas casas. Eles nem trocam o óleo dos carros que comprei. Eles querem que eu pague a nota do carro, a nota da casa e pague as contas deles. Nunca é o bastante.”

É óbvio que este é um assunto preocupante para Lewis e a ferida de não ter o apoio da sua família ainda está fresca.

“Quase penso que nosso relacionamento seria muito melhor se eu não tivesse sucesso”, disse ele. “Passei pelas mesmas lutas que eles. Eles sabem tudo sobre mim. Eles sabiam o quanto eu queria ser lutador, e nenhum deles jamais compareceu às minhas lutas locais. Eu não tive apoio. Eles nem me deram me uma carona para a academia, faço isso desde 2009, e nenhum deles jamais esteve em nenhuma das minhas lutas.

“E agora eu sou o cara mau.”

Ele está bem em ser o vilão para os membros da família hoje em dia. Ele se recusa a permitir que as pessoas tirem sua alegria, não importa quem sejam.

“Ele não agrada as pessoas”, disse Jackson. “Ele sofre muita pressão para mostrar sua cidade e está tentando cuidar das pessoas sem decepcioná-las. você consegue.”

‘O amor dos fãs é bom, mas o ódio vem da minha família’: Derrick Lewis sobre as lutas com familiares ao lidar com o sucesso no UFC. Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images

Lewis colocou as dificuldades da infância no espelho retrovisor. Mas ao se aproximar dos 40 anos, ele realmente vai lutar mais sete vezes para encerrar seu último contrato com o UFC, assinado em agosto?

“A forma como esse dinheiro está entrando agora? Tenho certeza!” ele disse com uma risada. “Não estou tentando ser o melhor lutador do mundo. Esqueça tudo isso. Não me importo. Estou tentando conseguir esse cheque.”

Ele é tímido em relação aos detalhes financeiros de seu contrato atual. Quando questionado, um sorriso lentamente se estende por seu rosto. Para Jackson, os maiores incentivos levaram a uma nova dedicação ao ofício.

“Ele tem abdômen agora”, disse Jackson. “Você sabe qual é a motivação dele, [his wife and kids], e você sabe o que ele pretende fazer. Há uma grande chance de você ver um daqueles nocautes espetaculares de Derrick Lewis”.

Se os nocautes e as entrevistas são o que os fãs amam, Lewis não precisa se esforçar demais para mantê-los felizes. E enquanto os cheques continuarem chegando, poderemos ouvir “Tops Drop” nas arenas por pelo menos mais alguns anos.

“Cheguei a um ponto na minha vida em que não preciso mais tentar agradar a todos”, disse Lewis. “Eu apenas me concentro na minha esposa, nos filhos e em vencer lutas.”