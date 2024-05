NWSL Power Rankings: Portland Thorns brilha enquanto Royals luta

Os Portland Thorns estão em excelente forma e estão no topo do nosso NWSL Power Rankings esta semana. Troy Taormina-USA TODAY Sports

É segunda-feira e mais uma semana de ação da NWSL está nos livros, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossas classificações são derivadas de uma combinação das principais estatísticas da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos redatores.

Quem está subindo na mesa? Quem está em queda livre? Os nossos redatores e modelos estatísticos classificaram todos os 14 clubes da liga após a 10ª jornada.

Classificação anterior: 2

Próxima partida: Sexta-feira no Orlando Pride, 19h horário do leste dos EUA

Lembra-se do início de temporada difícil dos Thorns? Nem eles. Eles venceram o Houston pela sexta vitória consecutiva e têm média de quase três gols por jogo nesse período. Eles são uma máquina agora. Pensamentos e orações às pobres almas em seu caminho.

Classificação anterior: 1

Próxima partida: Sábado no Utah Royals, 22h horário do leste dos EUA

O espetacular ataque do Current voltou à forma mesmo com Bia Zaneratto fora dos gramados contra Louisville e garantiu que permanecessem invictos no ano. Infelizmente, a sua defesa não é tão boa e custou-lhes todos os pontos no empate 3-3. KC é definitivamente um candidato ao campeonato, mas se é o favorito depende se conseguirá definir a defesa nos próximos cinco meses.

Classificação anterior: 3

Próxima partida: Sexta-feira x Orlando Pride, 19h horário do leste dos EUA

O Pride obviamente tem sido sensacional nesta temporada, estando no topo da tabela e invicto, mas talvez o mais impressionante seja o quão bom eles têm sido fora de Orlando. Eles conquistaram mais uma vitória fora de casa no fim de semana, derrotando o Reign, e agora somaram 10 pontos em quatro partidas fora de casa no ano.

Classificação anterior: 4

Próxima partida: Sexta-feira x Seattle Reign, 19h30 horário do leste dos EUA

Trinity Rodman e Croix Bethune foram justamente elogiados por seu jogo no início desta temporada, mas não se esqueça de Ouleymata Sarr. Ela fez um gol e uma assistência, assim como Bethune, e Rodman marcou duas vezes, na vitória do Spirit sobre Angel City por 4-2. Com os três liderando o caminho, sem mencionar Ashley Hatch completando o ataque, este time de Washington é um pesadelo ambulante para os defensores adversários.

jogar 1:38 Spirit e Angel City trocam 6 gols no primeiro tempo selvagem O Washington Spirit vence o Angel City FC por 4-2 no intervalo, após um primeiro tempo de tirar o fôlego.

Classificação anterior: 5

Próxima partida: Sexta-feira no Houston Dash, 20h horário do leste dos EUA

O Courage entrou no fim de semana vindo de três derrotas consecutivas, então, quando seu domínio inicial não resultou em gol, teria sido fácil para eles se abaterem. Em vez disso, eles continuaram a pressionar até que Kaleigh Kurtz finalmente marcou o merecido gol da vitória aos 76 minutos.

Classificação anterior: 6

Próxima partida: Sábado no Bay FC, 22h horário do leste dos EUA

Gotham venceu o Chicago por alguns pontos muito necessários, mas a verdadeira história do fim de semana foi Lynn Williams se tornando a maior artilheira de todos os tempos da NWSL. Ela é quatro vezes campeã da NWSL, três vezes vencedora do Shield e tem um MVP e uma Chuteira de Ouro em seu nome, então dificilmente faltam aplausos ou troféus, mas um recorde de pontuação na carreira é um pouco diferente. Não se trata apenas de excelência, mas também de longevidade e consistência. Junte tudo isso e você terá Lynn Williams, uma artilheira que está acima de todas as outras na história da NWSL.

jogar 0:57 Lynn Williams se torna a maior artilheira de todos os tempos da NWSL Lynn Williams se torna a maior artilheira da história da NWSL depois de colocar o Gotham FC na frente de 1 a 0 contra o Chicago Red Stars.

Classificação anterior: 9

Próxima partida: Sábado no Chicago Red Stars, 19h30 horário do leste dos EUA

Quem diria que o Racing seria o primeiro time a tirar pontos da Corrente em KC? Eles deixaram para muito tarde, mas o gol de Savannah DeMelo aos 103 minutos permitiu que eles conseguissem um ponto impressionante de volta para Louisville.

Classificação anterior: 7

Próxima partida: Quinta-feira em Angel City, 22h (horário do leste dos EUA)

Casey Stoney não fez rodeios depois que o Wave perdeu para o Bay por 2-1. Ela disse que o ataque não está fazendo o suficiente para finalizar as chances e a defesa continua cometendo erros básicos. Além disso, as coisas estão indo muito bem. Stoney assumiu a responsabilidade pelos problemas de San Diego, então vamos ver o que ela pode fazer para resolver as coisas, porque sabemos que esse time pode ser ótimo.

Classificação anterior: 8

Próxima partida: Sábado x Racing Louisville, 19h30 horário do leste dos EUA

Ella Stevens era uma agente livre restrita neste inverno, então, quando ela concordou com um contrato com Gotham, os Red Stars poderiam ter igualado e mantido ela no grupo. Em vez disso, eles permitiram que ela saísse, o que deve ter machucado Chicago ainda mais quando ela marcou o gol da vitória nos acréscimos para vencê-los. Assistir Stevens comemorar beijando repetidamente o distintivo também não poderia ter ajudado.

Classificação anterior: 10

Próxima partida: Sexta-feira no Washington Spirit, 19h30 horário do leste dos EUA

Não é nenhum segredo que o Reinado teve alguns problemas, mas a sua defesa tem estado bastante boa. Isto é, até domingo, quando fizeram coisas como “esquecer de marcar a Barbra Banda”. Sem surpresa, isso levou a uma derrota para o Orlando.

Classificação anterior: 13

Próxima partida: Sexta-feira x NY/NJ Gotham FC, 22h (horário do leste dos EUA)

Kiki Pickett saiu do banco e mudou completamente o Bay FC. Ela foi um impulso imediato e fez duas jogadas excelentes para preparar o empate e a vitória na vitória sobre o San Diego por 2 a 1. Entre ela e Savvy King, Bay tem dois zagueiros tentadores.

Classificação anterior: 11

Próxima partida: Quinta-feira x San Diego Wave, 22h horário do leste dos EUA

O ACFC se viu em uma situação difícil com o Spirit, mas uma lesão precoce de Sarah Gorden os condenou a uma derrota por 4-2. Não é nenhum segredo que Gorden é fabuloso, mas ainda foi chocante ver como a defesa de Angel City parecia difícil sem ela. Dedos cruzados, seu ferimento não é muito sério.

Classificação anterior: 12

Próxima partida: Sexta-feira x North Carolina Courage, 20h horário do leste dos EUA

Houston estava desdentado com a bola mais uma vez e não muito melhor na defesa ao perder para o Portland por 2 a 0. A Mãe Natureza fez mais para incomodar os Thorns do que o Dash com um atraso climático de mais de duas horas.

Classificação anterior: 14

Próxima partida: Sábado x Kansas City Current, 22h ET

Utah foi derrotado de forma muito pior do que o placar de 1 a 0 indicado na Carolina do Norte. Os Royals tiveram pouca posse de bola, não foram precisos na hora de pegá-la e, sem surpresa, não geraram quase nada na frente do gol. Se não fosse por alguma sorte, teriam perdido por três ou quatro. Não é surpresa que os Royals não sejam muito bons, mas a falta de progresso é preocupante.