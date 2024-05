NYPD divulga imagens de suspeito de estupro violento no Bronx

TelePolícia de Nova York está à procura de um suspeito ligado a um brutal agressão e estupro no Bronx, recentemente capturado com detalhes horríveis pela câmera. O público foi alertado na sexta-feira quando a polícia divulgou imagens nítidas do homem que se acredita estar por trás do ataque. ataque vil que ocorreu na semana passada.

Imagens de vigilância da cena mostram um cenário de pesadelo onde uma mulher de 45 anos estava emboscado por trás com cinto, arrastado inconsciente entre dois carros estacionados e brutalmente agredido. O vídeo mostra o suspeito usando o cinto como um laço improvisado para dominar sua vítima, deixando-a inconsciente antes de cometer o crime. agressão sexual.

Vestido com calça de moletom branca e um moletom GAP azulo traje do suspeito corresponde à descrição dada pelas autoridades, incluindo um pano branco que refletia a cobertura facial vista no vídeo. Notavelmente, o suspeito ostenta cabelo cortado e carrega uma mochila, ficando a cerca de 5 pés e 9 polegadas de altura.

Manhunt in the Bronx: NYPD busca ajuda do público após ataque chocante

Este evento horrível ocorreu por volta 3h do dia 1º de maioaproximar Rua 152 Leste e Terceira Avenida. Após o ataque, a vítima foi transportada para Saúde + Hospitais de Nova York/Lincoln em condição estável, mas desde então deixou de cooperar com a investigação, segundo fontes policiais.

O Unidade de Vítimas Especiais da NYPD está liderando a investigação, enfatizando a urgência de prender o agressor em meio ao aumento das estatísticas de estupro em toda a cidade. A partir deste ano, os estupros relatados em abril ligeiramente aumentado em relação ao mesmo mês do ano passado, com um total de 511 estupros registrados em Nova York a partir de 5 de maio.

A polícia pede qualquer pessoa com informações sobre o suspeito ou o ataque enquanto continuam a busca pelo homem responsável por este crime hediondo, esperando que as fotos divulgadas levem a uma rápida prender prisão.