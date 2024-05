O 3 de Jaylen Brown resgata o Celtics no thriller do jogo 1 contra o Pacers

BOSTON – Os Celtics foram praticamente enterrados.

O Indiana Pacers, grande azarão nas finais da Conferência Leste, vindo de uma vitória dramática sobre o New York Knicks no Madison Square Garden para avançar para esta série 48 horas antes, teve a bola e subiu três faltando 10 segundos para o final. Eles só precisaram receber a bola e acertar um lance livre para selar a vitória.

Mas então Indiana jogou a bola fora, dando vida ao Celtics. E depois de um passe espetacular de Jrue Holiday – um dos muitos momentos espetaculares dele no caminho para um desempenho de 28 pontos, 7 rebotes, 8 assistências e 3 roubos de bola – para Jaylen Brown no canto permitiu que Brown subisse e disparou de 3, ele acertou o saltador que empatou o jogo faltando 5,7 segundos para o fim.

O chute finalmente levou Boston a caminho de uma vitória de parar o coração por 133-128 na prorrogação para abrir este jogo melhor de 7.

“Foi uma jogada de bom impulso que conseguimos uma reviravolta”, disse Brown, que terminou com 26 pontos, 7 rebotes, 5 assistências e 3 roubadas de bola em 44 minutos. “Jrue fez um ótimo passe. [Derrick] White criou uma ótima tela.

“E o resto foi historia.”

Esta foi a definição de uma grande fuga de Boston, que estava prestes a cair para um inexplicável 15-15 no TD Garden nas últimas três pós-temporadas, antes do chute para salvar o jogo de Brown e dos múltiplos erros inexplicáveis ​​​​de Indiana.

Boston foi capaz de sobreviver a um jogo que viu Jayson Tatum fazer 2 de 10 em campo no quarto período e na prorrogação antes de acertar o que acabou sendo o balde decisivo do jogo em posses consecutivas – um e-1 sobre TJ McConnell e uma cesta de 3 pontos no topo da chave – para encerrar o jogo. Tatum terminou com 36 pontos e marcou mais 20 na noite.

Além disso, Boston teve várias reviravoltas feias no final, incluindo uma de Brown e uma de Tatum, enquanto Indiana se deleitou em deixar o pivô Al Horford isolado em interruptores na reta final. Tanto o atacante do Pacers, Pascal Siakam, quanto o armador Andrew Nembhard acertaram repetidamente saltadores de médio alcance que derrubaram, ajudando Indiana a ter uma vantagem de 5 pontos faltando 1:57 para o final do quarto período.

Nesse ponto, Boston estava em apuros, ampliados por Tatum errando alguns arremessos nos 40 segundos finais.

“Sempre soubemos que sempre há uma chance”, disse Holiday. “Vimos coisas malucas acontecerem o tempo todo. Não acho que pensamos que perdemos o jogo até que realmente perdemos o jogo. E essa é parte da razão pela qual fomos tão resilientes no final do jogo.

“Como eu disse, tudo pode acontecer. Algumas viradas, um ótimo chute, um ótimo visual do JB ou do outro lado, fazemos alguns outros chutes que foram bem abertos e poderia ser um jogo completamente diferente. de equipe que vai continuar lutando, não importa quanto tempo e não importa o que aconteça.”

Depois que o Boston abriu o jogo com uma sequência de 12 a 0, o Indiana se recuperou de uma desvantagem inicial, conquistando a primeira vantagem para abrir o segundo tempo com cinco pontos consecutivos do guarda superstar Tyrese Haliburton. Mas uma sequência de 26-8 em resposta deu ao Boston uma vantagem de 13 pontos no terceiro quarto – a maior da competição.

Indiana, no entanto, não desempenhou o papel de azarão de 9,5 pontos, lutando repetidamente para voltar ao jogo graças aos arremessos de 62,5 por cento em arremessos de 2 pontos depois de estabelecer um novo recorde da NBA para porcentagem de arremessos em um jogo de pós-temporada em sua vitória no jogo 7 sobre os Knicks na tarde de domingo.

Essa estatística, em particular, lembrou a ausência de Kristaps Porzingis, que perdeu o sétimo jogo consecutivo devido a uma distensão na panturrilha. Adrian Wojnarowski, da ESPN, relatou antes do jogo que Porzingis poderia estar de volta já no jogo 4 em Indianápolis, no Memorial Day.

“Nada além do que eu esperava”, disse o técnico do Celtics, Joe Mazzulla, quando questionado sobre como ele achava que o jogo se desenrolou. “Duas equipes de alto nível competindo por uma grande oportunidade. Então espero que todos os jogos sejam assim, e haverá mais disso. E pensei que ambas as equipes competiram em alto nível. Para nós, pensei que nossos caras , obviamente não éramos perfeitos. Podemos melhorar, mas achei que mantivemos um nível de equilíbrio, um nível de resistência mental para continuar a trabalhar com alguns dos erros.

“Essa é a situação em que eles colocam você, por causa da maneira como jogam. Então, lidamos bem com isso e precisamos melhorar.”

O objetivo agora do Celtics é encontrar uma maneira de fazer o que não conseguiu nas duas primeiras rodadas desses playoffs: conquistar a vitória no jogo 2 e dominar esta série.

Mesmo essa diretriz parece muito diferente depois que Boston conseguiu escapar com a vitória no Jogo 1.

“Venha com a mentalidade de não relaxar”, disse Tatum, quando questionado sobre como abordará o jogo 2 na quinta-feira. “Circunstâncias diferentes. Nas duas primeiras rodadas vencemos nosso Jogo 1 por uma ampla margem, então talvez a natureza humana tenha influenciado isso. Mas esta noite, sendo um jogo disputado, indo para a prorrogação, certamente sentimos que deveríamos ter vencido e poderíamos ter jogado melhorar.

“Estou entusiasmado por podermos responder e proteger o tribunal de casa melhor do que temos feito recentemente.”