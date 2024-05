O advogado de Cassie critica o pedido de desculpas de Diddy pelo vídeo de agressão de 2016

Cássiaa equipe jurídica está cagando Diddy‘s pedido de desculpas pelo vídeo vazado de 2016 que mostra ele agredindo-a – chamando-o de hipócrita… e sugerindo que ele enganou o público.

Um dos advogados de Cassie, Meredith Firetogemitiu um comunicado no domingo – dizendo: “A declaração mais recente de Combs é mais sobre ele mesmo do que sobre as muitas pessoas que ele feriu”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Ela acrescenta: “Quando Cassie e várias outras mulheres se manifestaram, ele negou tudo e sugeriu que suas vítimas estavam procurando um dia de pagamento”. Claro, ela está se referindo à forte negação de Diddy em dezembro… isso depois que ele foi processado por mais um acusador, pós-Cassie.

Um vídeo de 2016 mostra Sean “Diddy” Combs agredindo a então namorada Cassie Ventura em uma altercação que corresponde a algumas alegações em um processo agora resolvido https://t.co/fYUQ2z2MYN -CNN (@CNN) 17 de maio de 2024

@CNN

Na época, ele escreveu em parte… “Alegações repugnantes foram feitas contra mim por indivíduos em busca de um pagamento rápido. Deixe-me ser absolutamente claro: não fiz nenhuma das coisas horríveis que estão sendo alegadas. Vou lutar pelo meu nome, minha família e pela verdade.”

Agora, Firetog diz que essa afirmação soa vazia – com ela acrescentando: “O fato de ele só ter sido obrigado a ‘pedir desculpas’ depois que suas repetidas negações foram provadas falsas mostra seu desespero patético, e ninguém será influenciado por suas palavras falsas.”

Como informamos… Notas de vídeo do pedido de desculpas de Diddy ele estava no fundo do poço durante esse período e diz que fez terapia e reabilitação para obter ajuda profissional para resolver seus próprios problemas.

Diddy também disse que não estava oferecendo desculpas para seu comportamento na época – observando que estava enojado consigo mesmo, assim como está agora. Ele disse que está trabalhando para se tornar um homem melhor a cada dia e que não está pedindo perdão… finalmente dizendo que está realmente arrependido.

Como todos sabem… Cassie levantou não apenas essa acusação contra Diddy em seu processo, mas várias outras – e ele as negou em novembro, quando ela abriu o processo pela primeira vez. Eles resolveu o processo quase instantaneamente. Diddy e Cassie também continuaram a namorar após o incidente de 2016.