O Atlanta Hawks terá a escolha número 1 no Draft da NBA com mais pontos de interrogação

Tele Falcões de Atlantauma equipe medíocre nos últimos anos no NBA e sempre beirando a barreira dos 50% na relação vitórias/derrotas na temporada regular, será o primeiro time a escolher na noite do Rascunho de 2024.

Eles selecionarão seu novato favorito em uma turma com mais dúvidas do que certezas, na qual não existe um protótipo semelhante ao Victor Wembanyama e com a obrigação de acertar para acordar uma franquia sem ‘tempero’ nas últimas temporadas.

Pode acontecer. A turma de 2024 é uma turma estranha, sem perfil dominante. A turma de 2023 teve Da carne no comando e isso mudou tudo.

A turma de 2025 está se preparando para ser Cooper Flagg‘s, o novo paradigma do basquete americano. 2024 é o vale. Uma aposta pode dar certo, mas nenhuma é o próximo cara gostoso. O Falcões pode ter outro problema.

Eles estão em um curso transcendente. Eles caíram no Play-In e os rumores continuam focando na continuidade de suas duas estrelas Trae Young e Dejounte Murray.O armador passou muitos jogos lesionado e pode entrar no mercado para ser a estrela de um candidato.

O Lakers, salsa de todos os molhos, soava fortemente como destino. E Murray mostrou fraqueza se tiver que liderar sozinho. Qualquer Atlanta faz o movimento certo ou eles podem afundar.

Várias peças aparecem nas piscinas para o número 1. Na verdade, algumas podem ser as primeiras para alguns… ou até mesmo a sétima.

Acontece Zaccharie Risacherque não se adapta muito bem Atlanta de acordo com o que vimos em sua evolução como armador em Bourg.

Donovan Clingan, que dominou o torneio universitário com a UCONN, também aparece por dentro. E há mais, como o talento de Tópico Sérvioos pontos de Sheppard ou a quantidade desconhecida de Búzelis devido à sua versatilidade.

Seguindo o Falcões serão sorteios de loteria – do 2º ao 14º – Washington Wizards, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Spurs novamente, Memphis Grizzlies, Utah Jazz, Chicago Bulls, OKC Thunder, Sacramento Kings e Portland Trail Blazers.